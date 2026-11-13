Coup dur pour Mélanie Meillard à Levi. La skieuse d'Hérémence manquera le premier slalom de la saison après s'être blessée au genou droit à l'entraînement.

Mélanie Meillard chute et renonce au slalom de Levi

Mélanie Meillard chute et renonce au slalom de Levi

Touchée à un genou

ATS Agence télégraphique suisse

Mélanie Meillard ne participera pas au premier slalom de Coupe du monde de la saison samedi à Levi. La skieuse de 28 ans s'est blessée au genou lors d'un entraînement, comme l'a annoncé Swiss Ski.

Lors de sa chute, Mélanie Meillard a subi une distorsion du genou droit, jusqu'ici épargné par les blessures. Elle ne pendra pas le départ demain et va rentrer plus tôt que prévu en Suisse. Elle passera des examens médicaux approfondis afin de déterminer la gravité de sa blessure.