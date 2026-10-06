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«Il faut être raisonnable»
Une star du ski autrichien prend une décision forte

À 31 ans, Marco Schwarz décide de mettre provisoirement le slalom de côté. L’Autrichien veut désormais se concentrer sur le géant, le super-G et la descente pour viser les podiums.
Publié: 06.10.2026 à 14:48 heures
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Marco Schwarz a pris une décision importante pour son avenir.
Photo: Pierre Teyssot

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Marco Schwarz se concentrera désormais sur trois disciplines
  • L’Autrichien a décidé de reléguer le slalom au second plan
  • En slalom, il a remporté trois courses de Coupe du monde, une médaille de bronze aux Championnats du monde et le petit globe de cristal
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Ramona Bieri

Marco Schwarz a pris le départ de 105 slaloms, mais il ne devrait provisoirement pas y en avoir un de plus. Comme l'a annoncé mardi le skieur autrichien lors d'une conférence de presse de son sponsor principal à Vienne (Autriche), il reléguera désormais le slalom au second plan.

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«C'était certainement l'une des décisions les plus difficiles de ma carrière», déclare le skieur, avant d'ajouter: «Mais il n'est tout simplement plus possible de concilier quatre disciplines.» En Coupe du monde, il fait partie des rares athlètes à avoir pris le départ dans toutes les disciplines. Désormais, cet homme à tout faire se concentrera sur le géant, le super-G et la descente. «Je veux concentrer mes forces de manière à pouvoir gagner des courses ou me battre pour les podiums.»

«Il faut simplement être raisonnable»

L'une des raisons de cet abandon du slalom est le calendrier très chargé, qui, surtout entre Noël et le Nouvel An, ne laisse pratiquement pas de temps pour la récupération. A cela s'ajoute l'historique de blessures de l'Autrichien. Il s'est notamment déchiré les ligaments croisés en 2023 et a dû être opéré il y a deux ans en raison d'une hernie discale. «Il faut simplement être raisonnable», déclare Marco Schwarz. «Ces dernières années, j'ai senti qu'il faisant tout simplement plus sens de se concentrer sur certaines choses plutôt que d'être moyen dans quatre disciplines.»

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En slalom, Marco Schwarz est monté 14 fois sur le podium, dont trois fois en tant que vainqueur (Adelboden et Schladming en 2021, Madonna di Campiglio en 2023). Il a également remporté le bronze aux Championnats du monde en 2019 ainsi que le petit globe de cristal lors de la saison 2020/21. «Je suis impatient de voir où cette aventure me mènera et je suis très motivé», déclare-t-il dans une vidéo Instagram.

Durant l'été, il a pris environ quatre kilos de masse musculaire. Les fans suisses de ski peuvent s'attendre à des duels passionnants en vitesse avec Marco Odermatt, Franjo von Allmen et consorts. Et peut-être que Marco Schwarz dévalera encore une fois le parcours de slalom en Coupe du monde. Il continuera en tout cas à s'entraîner de temps à autre en slalom et peut également envisager de participer au slalom de la finale de la Coupe du monde s'il dispose d'un nombre de points suffisant.

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