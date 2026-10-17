Lors des Jeux olympiques de Bormio, Marco Schwarz n'avait pas pu prendre le départ de la descente en raison de la méconnaissance des règles de la part de ses responsables. Les Autrichiens viennent de commettre une nouvelle erreur stratégique.

Les Autrichiens se tirent une balle dans le pied

Les Autrichiens se tirent une balle dans le pied

Marcel W. Perren

À environ trois semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde à Sölden, les Autrichiens se retrouvent dans une situation pour le moins délicate. C’est le manque de clairvoyance de la direction sportive de l’équipe autrichienne de ski qui est en cause, ce qui explique pourquoi ce sont surtout les équipementiers de Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger et des autres qui montent au créneau.

Que s’est-il exactement passé? Les descendeurs autrichiens étaient en stage d’entraînement à Portillo, au Chili, de la mi-août jusqu’à la semaine dernière. Comme il était prévu que l’entraînement puisse se poursuivre en octobre sur le glacier de Saas-Fee, le matériel des athlètes et de leurs techniciens a été rapatrié en Autriche.

Malheureusement, les Autrichiens ont rapidement dû constater qu’un entraînement digne de ce nom dans le Valais ne serait pas possible jusqu’à nouvel ordre, en raison des températures exceptionnellement élevées pour la saison.

Un transport coûteux du matériel

C’est pour ça que les Autrichiens ont décidé de retourner sur les pistes sud-américaines dès le début de la semaine prochaine. Une décision qui agace les équipementiers, car le transport du matériel des athlètes est normalement à leur charge et non à celle de la fédération. «Actuellement, nous payons plus de 15 euros par kilo pour les vols outre-mer. Or, chaque descendeur a besoin d’environ 250 kilos de matériel pour un stage d’entraînement», révèle Rainer Salzgeber, directeur sportif de Head.

Quoi qu’il en soit, la fédération autrichienne a depuis laissé entendre qu’elle participerait aux frais afin que la facture ne repose pas entièrement sur les équipementiers.

Tom Stauffer, responsable de l’équipe masculine de Swiss-Ski, a fait preuve d’une bien plus grande clairvoyance à cet égard. Lorsque ses athlètes ont pris le chemin du retour vendredi dernier, après un stage d’entraînement d’environ trois semaines au Chili, Tom Stauffer a fait entreposer leur matériel dans un entrepôt à Santiago du Chili.

Pas de nouveau voyage pour les Suisses

Comme l’a rapporté le Blick mardi, Tom Stauffer et son responsable des disciplines de vitesse, Reto Nydegger, avaient eux aussi envisagé de retourner à Valle Nevado, au Chili, en octobre pour un nouveau bloc d’entraînement. Mais désormais, les imposants bagages de Franjo von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin, Justin Murisier, Alessio Miggiano et Lars Rösti sont de retour en Suisse. Tom Stauffer a décidé de ne pas effectuer un nouveau voyage en Amérique du sud, «car les prévisions météo ne sont pas vraiment bonnes».

Il se pourrait donc que, lors de leur deuxième expédition au Chili, les Autrichiens soient une nouvelle fois rattrapés par les caprices de la météo.