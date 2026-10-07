En prenant ses distances avec le virage court, Mikaela Shiffrin a choisi de donner un nouveau tournant à sa carrière. Cette décision pourrait bien faire le bonheur de Camille Rast et Wendy Holdener.

Une ancienne star du ski voit Camille Rast remporter le globe de slalom

Une ancienne star du ski voit Camille Rast remporter le globe de slalom

Mathias Germann

Mikaela Shiffrin a surpris son monde jeudi, avant même sa traditionnelle conférence de presse chez Atomic. «Je prévois de disputer moins de slaloms cet hiver», a annoncé l’Américaine de 31 ans. Son objectif est de se concentrer davantage sur le géant et le super-G.

La décision est inattendue. Avec deux titres olympiques, quatre couronnes mondiales, 73 victoires en Coupe du monde et neuf globes de cristal, Mikaela Shiffrin est la référence absolue du slalom féminin. Cet hiver, elle va pourtant lever le pied dans sa discipline de prédilection. L’Américaine fera notamment l’impasse sur les deux premiers slaloms de la saison, à Levi en Finlande et à Gurgl en Autriche. Pour la suite, rien n’est encore arrêté.

«On pourrait appeler ça un objectif»

Cette décision pourrait rebattre les cartes pour les Suissesses. Camille Rast, championne du monde de slalom à Saalbach en 2025, rêve toujours de décrocher son premier globe de cristal dans la discipline. «Si l’on s’en tient aux chiffres, on pourrait appeler ça un objectif», avait récemment déclaré la Valaisanne de 27 ans.

Wendy Holdener nourrit elle aussi cette ambition. La Schwytzoise de 33 ans a déjà terminé deux fois deuxième du classement de slalom en fin de saison, à chaque fois derrière Mikaela Shiffrin, et compte également quatre troisièmes places.

Un globe de cristal constituerait un accomplissement majeur pour l’une ou l’autre. Il mettrait également fin à une longue attente pour Swiss-Ski, puisque la dernière Suissesse à avoir remporté le classement du slalom reste Vreni Schneider, en 1995. Il s’agissait alors de son sixième et dernier globe dans la discipline.

Attention à Lara Colturi

«Si Shiffrin ne dispute pas tous les slaloms, Rast et Holdener ont clairement une chance. Je pense aussi que Lara Colturi possède un gros potentiel», estime l’ancienne skieuse autrichienne Nicole Hosp, aujourd’hui consultante pour l’ORF.

Marc Girardelli partage en partie cette analyse. Le triple vainqueur du globe de slalom croit surtout aux chances de Camille Rast. «Je l’imagine bien saisir sa chance. Holdener, moins. Elle manque de régularité pour aller chercher le globe de cristal», juge-t-il.

Tout dépendra toutefois du nombre de courses auxquelles Mikaela Shiffrin renoncera réellement. En dehors de Levi et Gurgl, seul le slalom de Courchevel ne s’accompagne pas d’un géant au programme de la Coupe du monde. L’Américaine pourrait donc très bien disputer tous les autres slaloms puisqu’elle sera déjà présente sur place. En sautant trois courses, elle laisserait potentiellement échapper jusqu’à 300 points.

«Mikaela reste la favorite»

«Pour moi, Mikaela reste la favorite pour le globe de cristal», estime Stefan Abplanalp. L’ancien responsable de l’équipe américaine de vitesse connaît bien l’Américaine. Il avait même failli devenir son entraîneur au printemps 2024 avant de décliner pour des raisons familiales. «Mikaela a disputé tellement de slaloms dans sa carrière que ses bases sont extrêmement solides. Elle peut gagner même sans beaucoup s’entraîner», poursuit-il.

La saison dernière, Mikaela Shiffrin avait remporté neuf des dix slaloms de Coupe du monde. Elle avait terminé avec 980 points, soit 442 de plus que Camille Rast. Un écart suffisamment large pour pouvoir renoncer à plusieurs courses sans perdre le globe.

Une chose est sûre: en réduisant son programme, Mikaela Shiffrin apporte une nouvelle dose d’incertitude à la Coupe du monde de slalom et ouvre la porte à ses rivales.