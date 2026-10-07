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«Surmonter les séquelles»
Deux stars du cirque blanc sont forfait pour le début de saison

Insuffisamment rétablies, Federica Brignone et Sofia Goggia doivent renoncer au géant d'ouverture de la saison, prévu le 24 octobre à Sölden.
Publié: il y a 20 minutes
Goggia est toujours en rémission de ses infections virales.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Federica Brignone et Sofia Goggia ne participeront pas à la première épreuve de la Coupe du monde cette saison. Les deux skieuses italiennes renoncent à prendre le départ du géant à Sölden.

La course qui aura lieu samedi 24 octobre arrive encore trop tôt pour les deux Italiennes. Fin août, Brignone a subi une nouvelle intervention chirurgicale à la jambe gauche, elle qui s’était gravement blessée au printemps dernier. Comme l’a annoncé la double championne olympique ce week-end lors d’une conférence de presse, ce mois-ci est encore consacré à sa convalescence.

Fatigue et d’épuisement

«Ensuite, je remonterai sur les skis et je verrai comment je me sens», a déclaré Brignone dans le cadre du Festival dello Sport di Trento. Outre Sölden, elle fera également l’impasse sur la tournée nord-américaine fin novembre et début décembre. «Pour l’instant, je me concentre sur mon rétablissement.»

Goggia souffrait quant à elle de deux infections virales depuis la préparation en Argentine. Elle a encore besoin «de temps pour surmonter les séquelles du virus», a déclaré la spécialiste des disciplines de vitesse, qui avait dû interrompre son stage d’entraînement. Elle souffrait de fatigue et d’épuisement, et même monter les escaliers lui posait problème. La phase aiguë de la maladie est désormais terminée. Il ne lui est toutefois pas encore possible de skier en compétition.

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