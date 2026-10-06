Mikaela Shiffrin prend une décision choc pour la suite

Mikaela Shiffrin réoriente sa carrière pour la saison 2026/27. Comme l'a annoncé mardi l'Américaine dans une vidéo, elle se concentrera désormais davantage sur le géant et le super-G en réduisant considérablement son programme de slalom.
La skieuse de 31 ans prévoit de faire l'impasse sur les premiers slaloms de l'hiver à Levi et à Gurgl, a expliqué la détentrice du record de victoires en Coupe du monde. Il ne s'agit toutefois pas d'un abandon définitif de la discipline. Elle devrait participer à son premier slalom fin novembre à domicile à Killington.
Trouver du plaisir autrement
Mikaela Shiffrin a qualifié l’hiver à venir, marqué par les Championnats du monde à Crans-Montana en février, de «saison d’exploration.» Après 16 ans passés en Coupe du monde, elle souhaite se ménager davantage de temps pour se reposer et skier selon ses propres envies: «J’essaie quelque chose de nouveau pour continuer à évoluer en tant que skieuse. Pour moi, le plaisir n’a jamais résidé uniquement dans les médailles ou les records.»