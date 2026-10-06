Après 16 ans au plus haut niveau, Mikaela Shiffrin réoriente sa carrière. L’Américaine va fortement réduire son programme de slalom pour privilégier le géant et le super-G.

Mikaela Shiffrin prend une décision choc pour la suite

Mikaela Shiffrin prend une décision choc pour la suite

ATS Agence télégraphique suisse

Mikaela Shiffrin réoriente sa carrière pour la saison 2026/27. Comme l'a annoncé mardi l'Américaine dans une vidéo, elle se concentrera désormais davantage sur le géant et le super-G en réduisant considérablement son programme de slalom.

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La skieuse de 31 ans prévoit de faire l'impasse sur les premiers slaloms de l'hiver à Levi et à Gurgl, a expliqué la détentrice du record de victoires en Coupe du monde. Il ne s'agit toutefois pas d'un abandon définitif de la discipline. Elle devrait participer à son premier slalom fin novembre à domicile à Killington.

Trouver du plaisir autrement

Mikaela Shiffrin a qualifié l’hiver à venir, marqué par les Championnats du monde à Crans-Montana en février, de «saison d’exploration.» Après 16 ans passés en Coupe du monde, elle souhaite se ménager davantage de temps pour se reposer et skier selon ses propres envies: «J’essaie quelque chose de nouveau pour continuer à évoluer en tant que skieuse. Pour moi, le plaisir n’a jamais résidé uniquement dans les médailles ou les records.»