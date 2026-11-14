Au début des années 2000, Walti, le père de Marco Odermatt, a permis à de jeunes talents du ski de fréquenter une classe spéciale à l'école de Hergiswil. Lors du slalom de Coupe du monde à Levi, l'un de ces élèves sera au départ.

Marcel W. Perren

Il existe une statistique qui fait particulièrement mal aux fans de ski du plus grand canton de Suisse centrale: à ce jour, jamais un Lucernois ne s’est classé dans le top 15 d’une course de Coupe du monde. Mais un spécialiste de la technique originaire de Sempach possède désormais le potentiel nécessaire pour bientôt réparer cet affront.

Il s’agit de Joel Lütolf, 26 ans. Lors des qualifications internes de Swiss-Ski pour le slalom de Coupe du monde à Levi, Finlande, il s’est assuré la dernière place de départ, dans un duel à trois avec le champion du monde juniors Giuliano Fux et Reto Mächler.

Le ski ou le vélo, il faut choisir

Si Joel Lütolf est considéré comme Lucernois, les Nidwaldiens pourraient affirmer que ce Joel Lütolf est l’un des leurs et ce ne serait pas faux non plus. Le principal intéressé s'explique: «Comme mes parents louent depuis de nombreuses années un appartement de vacances à Engelberg, j’ai rejoint, enfant, le Ski-Club Bannalp-Wolfenschiessen. C’est ainsi qu’à 12 ans, j’ai été admis dans la classe pour élèves doués de Hergiswil.»

Il décrit cette période comme «géniale, mais aussi extrêmement exigeante. Mon père me conduisait chaque matin à 6h de Sempach à Lucerne, où je prenais le train pour Hergiswil. Comme un entraînement était généralement prévu juste après l’école, je rentrais rarement chez moi avant 19h30. Cela ne m’a toutefois jamais dérangé, car j’ai vraiment bénéficié d’un encadrement optimal à Hergiswil.»

Durant son enfance, ce fan du FC Lucerne a également pratiqué le cyclisme sur route à un niveau ambitieux. «J’ai remporté plusieurs courses cyclistes. Mais à un moment donné, le plaisir du ski a clairement pris le dessus», se souvient-il. Pourtant, Joel Lütolf associe encore aujourd’hui son souvenir d’enfance le plus douloureux au vélo. «Un garnement m’a décroché le frein peu avant que je parte de la maison familiale pour descendre au village. Malheureusement, je ne m’en suis rendu compte qu’au moment où, dans une descente assez raide, je me dirigeais vers un virage. Dans un premier temps, j’ai encore cru pouvoir négocier le virage sans frein fonctionnel. Mais j’ai ensuite fait une très mauvaise chute et terminé dans un jardin. Je ne me suis certes rien cassé, mais j’avais des écorchures sur tout le corps.»

Le crève-cœur du changement de matériel

Jusqu’ici, Joel Lütolf a certes été épargné par les problèmes physiques au cours de sa carrière de skieur, mais il a parfois beaucoup souffert mentalement. Notamment durant l’avant-dernier hiver, lorsqu’il a été éliminé lors de quatre slaloms consécutifs. «J’ai alors compris que je devais aussi entraîner correctement ma tête.» Depuis, cet athlète d’1m85 pour 90 kg travaille intensivement avec un préparateur mental, qui l’a déjà placé sous hypnose.

Son changement de skis (de Dynastar à Atomic) semble aussi avoir eu un effet positif sur Joel Lütolf. «Avec ce nouveau matériel, Joel m’a régulièrement convaincu lors des derniers camps d’entraînement», loue Matteo Joris, entraîneur en chef du slalom chez Swiss-Ski. Pour Joel Lütolf, le passage de la marque française au fabricant de skis autrichien a toutefois été douloureux. «J’avais environ quatre ans lorsque j’ai reçu des skis Dynastar dans le magasin de sport des parents de Michelle et Dominique Gisin, à Engelberg. À partir de ce moment-là, il n’y a plus eu d’autre marque pour moi – les gens de Dynastar me soutenaient déjà alors que je n’étais pas encore un skieur particulièrement doué. C’est pourquoi il ne m’a pas été facile de quitter cette entreprise au printemps dernier. En même temps, j’ai senti que le passage à Atomic était la bonne décision pour moi.»

Skieur et univesitaire

Parallèlement à sa carrière de skieur, Joel Lütolf suit une formation universitaire à distance, en économie. Il a aussi changé de domicile l’été dernier, quittant la maison familiale de Sempach pour un immeuble de Beckenried, dans lequel, jusqu’à il y a un an et demi, la superstar Marco Odermatt vivait en colocation avec son ami d’enfance Gabriel Gwerder.

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Joel Lütolf y vit lui aussi avec un skieur prénommé Marco, qui n'est autre que le spécialiste de la descente et du super-G Marco Kohler. Dimanche, ce dernier encouragera chaleureusement son colocataire depuis son canapé, lorsque Joel Lütolf se battra pour des points de Coupe du monde en Finlande.