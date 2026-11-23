Il devient de plus en plus évident que la FIS a commis une erreur en attribuant des courses de Coupe du monde à Copper Mountain. Certains descendeurs sont agacés par la situation.

Les descendeurs font face à un gros problème aux États-Unis

Les descendeurs font face à un gros problème aux États-Unis

Marcel W. Perren

Quelques jours avant le super-G de Copper Mountain, de nombreuses stars de la vitesse sont agacées. Comme l'an dernier, les spécialistes de la descente et du super-G manquent cruellement d'entraînement dans le Colorado. Lorsque l'Italien Dominik Paris est interrogé samedi matin pour savoir s'il ne souhaite vraiment pas aller sur la piste, le vainqueur de 26 courses de Coupe du monde répond avec sarcasme: «Dans les conditions actuelles, cela revient à peu près au même de boire un café ou de me tenir au départ de l'entraînement…»

«Le but initial n'est pas atteint»

Où se situe précisément le problème? Jusqu'à il y a quelques jours, il faisait très chaud dans les Rocheuses et la couche de neige était donc mince. Pour sauver les courses de Coupe du monde, personne n'a été autorisé à s'entraîner sur la piste de compétition de Copper Mountain jusqu'à dimanche. Les grands noms du ski alpin ont donc dû se contenter de tout petits tronçons de piste. «Je suis ici depuis une semaine et, durant cette période, je n'ai pas eu un seul entraînement de vitesse exploitable. Les parcours comprennent quelques courbes de glisse et durent à peine trente secondes», raconte Dominik Paris, visiblement agacé.

L'Autrichien Patrick Riml comprend parfaitement la colère des athlètes. Aujourd'hui chargé des athlètes chez Red Bull, il a autrefois joué un rôle prépondérant dans la réalisation du centre alpin de Copper Mountain lorsqu'il était directeur alpin de la Fédération américaine de ski. «Nous avons construit ce centre à l'époque afin que toutes les équipes puissent s'entraîner correctement à la descente et au super-G avant le début de la Coupe du monde de vitesse. Mais depuis que Copper Mountain figure au calendrier de la Coupe du monde, le but initial n'est pas atteint, car la piste de compétition est en grande partie bloquée.»

«Cela deviendra vraiment dangereux»

Les Suisses se sont justement rendus plus tard en Amérique du Nord pour cette raison. Le groupe de géant autour de Marco Odermatt s'est entraîné jusqu'à mercredi à Saint-Moritz, avant de prendre jeudi l'avion de Zurich à Denver via Munich.

Environ 48 heures après l'arrivée de l'équipe de Swiss-Ski, il est tombé environ dix centimètres de neige fraîche à Copper Mountain. Rien ne semble donc s'opposer à la tenue du super-G samedi et du géant dimanche.

On ignore en revanche toujours si les courses de la semaine suivante pourront être disputées sur la «Birds of Prey», à Beaver Creek (descente, super-G et géant). «Pour l'instant, il n'y a pas encore suffisamment de neige entre le Golden Eagle Jump et le Harrier», sait Patrick Riml.

En cas d'annulation, le nouveau directeur des courses de la FIS, Raimund Planker, souhaite organiser un super-G et un géant supplémentaires à Copper Mountain.

Il est très probable que la «Birds of Prey» soit prête au plus tard pour les épreuves de vitesse féminines du 11 au 13 décembre. Mais dans ce contexte, l'ancien entraîneur de Lindsey Vonn, Patrick Riml, identifie le problème suivant: «Si les hommes disputent effectivement deux courses supplémentaires à Copper Mountain, il n'y aura plus de place ici pour l'entraînement de vitesse des femmes. Et si les femmes devaient s'élancer sur la très sélective Birds of Prey sans préparation correcte, cela deviendrait vraiment dangereux.»