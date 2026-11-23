Tanguy Nef (30 ans) enfin touché au but! Trois jours après avoir fêté son 30e anniversaire, le Genevois termine troisième du slalom de Gurgl. Et explique pourquoi il n'a plus peur de prendre des risques, même lorsque les conditions se dégradent.

Tanguy Nef submergé par les émotions au moment de monter sur son premier podium

Tanguy Nef submergé par les émotions au moment de monter sur son premier podium

En bref Tanguy Nef termine troisième du slalom de Gurgl – son premier podium

Il brave les chutes de neige et la mauvaise visibilité

Jeudi, il a fêté son 30e anniversaire

Mathias Germann

À 14h38, le moment tant attendu est arrivé. Tanguy Nef monte pour la première fois sur un podium de Coupe du monde, huit ans après ses débuts sur le circuit et trois jours après avoir soufflé ses 30 bougies. Le Genevois termine troisième du slalom de Gurgl (Autriche). Une première magnifique, qui le submerge aussi d'émotions. «C'est un mélange de tout. Il faut rire, garder bonne figure, parler et aussi pleurer un peu. Tout cela est complètement nouveau pour moi», confie-t-il.

Il a toujours su qu'il finirait un jour dans le top 3. «Mais maintenant que j'y suis, les émotions sont fortes.» On pourrait lui rappeler qu'il a déjà décroché un titre olympique en février dernier. «Oui, mais c'était en équipe. Là, je monte pour la première fois sur un podium à titre individuel.»

Tanguy Nef: «J'avais un mal de tête terrible»

Ses coéquipiers savourent eux aussi ce moment. Daniel Yule (16e) est particulièrement heureux: «Nous savons depuis longtemps que Tanguy a la vitesse pour jouer tout devant. Je n'aurais jamais imaginé que cela lui prendrait autant de temps. C'est d'autant plus beau que le déclic soit enfin arrivé.» Une superbe récompense pour Tanguy Nef, mais aussi pour toute l'équipe. Et le gâteau d'anniversaire de jeudi était lui aussi à la hauteur. «Tanguy a également payé une tournée. Contrairement à certains, je n'ai bu que de l'eau», dévoile Daniel Yule.

Tanguy Nef tient toutefois à préciser qu'il n'a pas abusé du champagne. La semaine précédente, après la troisième place de Loïc Meillard à Levi (Finlande), l'ambiance avait été un peu différente, reconnaît-il. «Le lendemain, j'avais un mal de tête terrible», raconte-t-il en riant.

Neige, mauvaise visibilité? Même pas peur!

Nef mérite pleinement ce podium. Au terme de la première manche, il pointe au 7e rang. Les écarts sont minimes et tout reste ouvert. Même les conditions difficiles ne le freinent pas. Il ose attaquer, là où il aurait parfois hésité par le passé. «Au départ de la deuxième manche, je me suis dit: il neige? Tant pis. On ne voit presque rien? Tant pis aussi. L'essentiel, c'est de faire confiance à mon instinct.» Il applique cette philosophie à la lettre et skie sans se soucier du classement. «C'est ce qui fait la différence. Ces dernières années, j'ai beaucoup pris exemple sur mes coéquipiers.»

Il pense notamment à Loïc Meillard. Mais cette fois, le Neuchâtelois ne connaît pas la même réussite que son compatriote. Il termine 20e. «C'était une mauvaise journée. Pourquoi? Je n'ai pas encore la réponse. Forcément, les doutes arrivent. Je vais devoir analyser tout ça en détail», lâche-t-il, frustré.

Une victoire pour bientôt?

Revenons à Tanguy Nef. Il échoue à 88 centièmes du vainqueur, le Norvégien Timon Haugan. Un écart conséquent. «Mais je sais précisément où j'ai encore perdu du temps. Cela rend la suite de la saison extrêmement excitante.»

Tanguy Nef aimerait désormais prendre goût au champagne. Pas seulement celui de son anniversaire, mais aussi celui qu'on débouche sur un podium.