Les stars suisses du ski adoptent des stratégies différentes pour l’ouverture des Mondiaux. Wendy Holdener a prévu de prendre part à l’épreuve par équipes, tandis que Camille Rast exclut toute participation.

Camille Rast ne souhaite pas participer à l'épreuve d'ouverture des Mondiaux

Camille Rast ne souhaite pas participer à l'épreuve d'ouverture des Mondiaux

Mathias Germann

Dans un peu plus de 70 jours, les Mondiaux de ski débuteront à Crans-Montana. «La plupart des spécialistes disent ne pas y penser et se concentrer uniquement sur les prochaines courses. C’est bien compréhensible: l'important est de vivre dans le présent et de ne pas se disperser. Actuellement, le slalom de Gurgl est au centre de l’attention. Et pourtant, il existe un sujet lié aux Mondiaux sur lequel il est possible d’obtenir des réponses concrètes des athlètes: l’épreuve parallèle par équipes.

Il s’agit de la course d’ouverture des Mondiaux, le 1er février prochain. «Pour moi, c’est fermement prévu», déclare Wendy Holdener. Camille Rast, l’autre star suisse des disciplines techniques, voit les choses tout autrement. «Non, je ne la disputerai certainement pas. C’est déjà clair», sourit-elle.

Une médaille importante pour Swiss-Ski

Les avis divergent au sujet des courses parallèles. Et pas seulement en Suisse. Pour les uns, les duels à élimination directe sont du bullshit, pour les autres, ils sont géniaux. À Crans-Montana aussi, de nombreux spécialistes pourraient y renoncer. Il y a deux ans, aux Mondiaux de Saalbach, Wendy Holdener, Delphine Darbellay, Thomas Tumler et Luca Aerni composaient l'équipe de Suisse. Ils y avaient remporté l’argent.

Le prestige d’une médaille en parallèle est bien inférieur à celui d’une médaille dans une discipline individuelle des Mondiaux. «Mais elle est extrêmement importante pour Swiss-Ski. D’autant plus à domicile. Si nous pouvions décrocher une médaille dès le départ, cela pourrait avoir un grand effet et enlever de la pression», explique l’entraîneur en chef de l’équipe féminine, Beat Tschuor. Lors du camp à Ushuaia (Argentine), un entraînement a donc été spécialement prévu, avec des portillons de départ et de courts virages de géant.

Camille Rast catégorique

«Je suis contente d’avoir une épreuve aux Mondiaux si tôt. J’ai ainsi déjà pu tout voir sur place», déclare Wendy Holdener. La tech­nicienne aurait ensuite une semaine de pause avant le géant. D'autant que la Schwytzoise ne manque presque jamais une course parallèle. Aux Championnats du monde, elle a déjà remporté deux médailles d’argent (2023, 2025) et une médaille d’or (2019). Mais cette fois, le stress sera plus grand. Le 30 janvier, elle disputera un slalom à Kranjska Gora, avant de prendre le départ de la course d’ouverture des Mondiaux seulement deux jours plus tard. «C’est comme ça. Je ne me plains pas», répond-elle.

Swiss-Ski louera peut-être un jet privé, éventuellement avec d’autres nations. «Je ne participerais pas non plus si nous avions davantage de temps. Le combiné par équipes a beaucoup plus de sens pour moi que le parallèle. Ce n’est ni un géant ni un slalom», déclare quant à elle Camille Rast.

Un risque de blessure

La Valaisanne ne voit pas l’attrait de la compétition. Et elle évoque un autre aspect: le risque de blessure. «À Cortina, il y a cinq ans, une concurrente a chuté à côté de moi. Je l’ai aperçue du coin de l’œil et j’ai envisagé d’arrêter ma course.» Elle ne l’a pas fait. Camille Rast ajoute néanmoins: «Si je veux quelque chose comme ça, je préfère directement disputer du skicross.» Pour Hans Flatscher, chef alpin de Swiss-Ski, la décision revient aux athlètes: «Nous ne pouvons obliger personne à participer.»

Wendy Holdener et Camille Rast suivent donc deux stratégies bien différentes pour les Mondiaux. «Mais pour l’instant, seul Gurgl compte, et nous nous en réjouissons. Les Mondiaux viendront plus tard», déclarent-elles de concert.