Opposé à l'idée de Mondiaux de ski annuels, Marco Odermatt propose un nouveau format inspiré de l'athlétisme. Le Nidwaldien plaide pour un événement spectaculaire lors des années creuses.

Et si le ski alpin s'inspirait de l'athlétisme?

Et si le ski alpin s'inspirait de l'athlétisme?

Matthias Dubach

Lors de la «Werbewoche» de Swiss-Ski à Dübendorf, Marco Odermatt a lancé un appel à la Fédération internationale de ski, qui pourrait déjà organiser chaque année des Mondiaux dans un futur proche. «Au lieu de distribuer exactement les mêmes médailles des Mondiaux, on devrait plutôt essayer quelque chose de nouveau», a déclaré le Nidwaldien.

Marco Odermatt explique ensuite comment il conçoit le projet, «comme lors des Ultimate Championships en athlétisme.»

Cette nouvelle compétition s’est déroulée pour la première fois il y a deux semaines à Budapest. Les réflexions de World Athletics ressemblent à celles de la FIS. En athlétisme aussi, comme en ski, les Mondiaux ont lieu tous les deux ans, tandis que les Jeux olympiques se tiennent tous les quatre ans. Le rythme des Mondiaux n’a pas été modifié. Au lieu de cela, l’athlétisme a mis sur pied les Ultimate Championships, qui auront lieu toutes les années sans Mondiaux.

Les meilleurs contre les meilleurs

La FIS comblerait simplement l’année libre par un championnat du monde supplémentaire. Si cela ne tenait qu’à Marco Odermatt, ce serait la mauvaise voie. En y regardant de plus près, le concept de l’athlétisme pourrait effectivement être transposé pratiquement tel quel aux sports d’hiver.

Les Ultimate Championships étaient un événement tout à fait normal, simplement mis en scène de manière spectaculaire. Plus de jeux de lumière, plus de couleurs, plus de feux d’artifice et de nouveaux trophées.

Les championnes et champions olympiques en titre ainsi que les championnes et champions du monde obtenaient automatiquement une place au départ. Les places restantes étaient attribuées selon le classement mondial. Et des invitations étaient accordées aux athlètes les plus populaires. Un concept qui pourrait être facilement adapté au ski.

Une excellente nouvelle pour le ski suisse, qui n'aurait pas à écarter, pour une fois, des athlètes capables de monter sur le podium en raison du nombre strict de places au départ. L’athlétisme a renoncé aux quotas par nation, comme c’est habituellement le cas lors des grandes compétitions. Ainsi, cinq Américaines se sont retrouvées en finale du 100 mètres. Les meilleurs contre les meilleurs comme concept.

En athlétisme, du grand spectacle

Autre enseignement que le ski pourrait tirer des Ultimate Championships: les disciplines elles-mêmes n’ont pas été modifiées. Il n’y a pas eu d’expériences avec des formats de compétition artificiellement inventés. Le sport était authentique, seul l’emballage était un grand spectacle.

Mais il faut toutefois préciser quelque chose. Les Ultimate Championships étaient très attrayants pour les athlètes pour une raison toute simple: dix millions de dollars de prize money, du jamais-vu en athlétisme.

Les réflexions de Marco Odermatt ne sont probablement pas encore allées aussi loin dans le détail. La star du ski veut surtout apporter un vent de fraîcheur: «Essayer quelque chose de nouveau tous les quatre ans, c’est possible.»