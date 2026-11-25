Après avoir brillé l'hiver passé, Sue Piller vit une entame de saison compliquée. La jeune Fribourgeoise doit déclarer forfait pour les épreuves de ce week-end en raison d'une pneumonie.

Mathias Germann

«Son style est tout en finesse, très pur. On dirait une danseuse.» L’hiver dernier, la légende du ski suisse Bernhard Russi ne tarissait pas d’éloges sur Sue Piller. La Fribourgeoise de 21 ans faisait alors partie des révélations de l’équipe nationale. Elle avait terminé cinq fois dans les points en Coupe du monde, avec notamment une 6e place à Kranjska Gora, en Slovénie. De quoi lui ouvrir les portes des Jeux olympiques. «J’ai dépassé mes attentes, l’hiver a été fantastique», avait-elle confié.

Aujourd’hui, la situation est bien différente. Sue Piller a souffert d’une pneumonie. «Je me sens mieux maintenant, même si j’ai encore une légère toux», explique-t-elle. Elle doit renoncer au géant de Killington, qui aura lieu samedi aux Etats-Unis. «J’aurais adoré y participer.» Elle relativise néanmoins et se dit soulagée de n’avoir «attrapé qu’une pneumonie».

Cette pause forcée s’inscrit dans la continuité de plusieurs mois compliqués. Au printemps, Sue Piller est tombée malade à deux reprises, à chaque fois pendant environ cinq jours. Une troisième infection, plus sérieuse, a ensuite touché son système digestif. Elle a également dû effectuer son service militaire obligatoire pour les sportifs d’élite juste après sa dernière compétition. «Mon corps avait besoin de repos, mais je ne lui en ai pas laissé. D’un point de vue sportif, c’était totalement absurde de devoir me présenter aussi tôt», explique-t-elle. Elle ne reproche toutefois rien à l’Office fédéral du sport et se dit au contraire reconnaissante d’avoir pu se rendre à Macolin.

La déception de Sölden

La première course de la saison à Sölden ne s’est pas mieux passée. Après la première manche, la Fribourgeoise occupait la 44e place et n’a donc marqué aucun point. «J’ai fait exactement la même erreur que l’an dernier à Sölden», reconnaît-elle. Elle explique avoir trop réfléchi et s’être figée dans sa trajectoire, au lieu d’attaquer les portes plus directement comme elle l’avait prévu: «C’est une leçon à retenir.»

Sue Piller espérait rebondir à Killington. «Je veux transformer ma colère en vitesse.» Mais son corps en a décidé autrement. Elle comptait alors sur les deux géants de Mont-Tremblant, au Canada, prévus une semaine plus tard. Ces courses ont toutefois été annulées mercredi en raison du manque de neige.

Reste à savoir si une autre station pourra accueillir les épreuves. Ce report pourrait finalement arranger Sue Piller, qui disposerait ainsi de davantage de temps pour récupérer et s’entraîner sereinement.