ATS Agence télégraphique suisse
La Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) a annoncé mercredi l’annulation des deux géants de la Coupe du monde dames prévus les 5 et 6 décembre au Mont-Tremblant (CAN). Cette décision est due à un manque de neige. La FIS indique également travailler sur un éventuel report de ces épreuves.
Le premier géant de la saison, sur les douze initialement prévus, avait été remporté à Sölden par l’Américaine Paula Moltzan. La Valaisanne Camille Rast avait signé le 6e rang. Elle avait terminé deux fois 4e la saison dernière au Mont-Tremblant.
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