La nouvelle star Emma Aicher divise le monde du ski

Emma Aicher comprend le suisse allemand, skie pour l'Allemagne et dit ce qu'elle pense. Après sa 3e place à Sölden, la jeune femme de 22 ans attire encore davantage l'attention avant le slalom de Levi.

Mathias Germann

Nos collègues alémaniques sont contents. Ils peuvent se permettre, lors des interviews, de parler à Emma Aicher en suisse allemand. «Je comprends tout», explique-t-elle à Blick. Née à Sundsvall en Suède, la jeune talent du ski a déménagé à Engelberg avec sa famille alors qu'elle était en première année d'école. «C'était une très belle période», se souvient-elle. Trois ans plus tard, la famille est retournée en Suède, le pays d'origine de sa mère.

Aujourd'hui, Emma Aicher skie pour l'Allemagne et est considérée comme la future superstar du ski alpin. L'hiver dernier, il ne lui a manqué que 87 points pour remporter le classement général de la Coupe du monde. Mikaela Shiffrin lui a barré la route. Comme l'Américaine ne fait pas du slalom sa priorité cette saison, l'heure d'Emma Aicher pourrait sonner. «Je n'y pense pas. Je veux simplement prendre du plaisir et skier vite», tempère-t-elle. Après Rosi Mittermaier (1976), Katja Seizinger (1996 et 1998) et Maria Riesch (2011), elle pourrait devenir la 4e Allemande à remporter le gros globe de cristal.

Un dirigeant prend sa défense

«Il faut simplement laisser Emma faire. C'est dans ces conditions qu'elle sera performante», affirme Wolfgang Maier, directeur alpin de la fédération allemande. Emma Aicher possède un talent exceptionnel pour la neige. Elle skie à l'instinct, avec peu d'angle et une vitesse de base énorme. Depuis la retraite de Michelle Gisin, elle est la dernière skieuse à participer aux quatre disciplines. Avantage ou risque? Wolfgang Maier répond: «Nous observons tout attentivement. Et nous sommes là pour elle quand les choses ne se passent pas bien.» À Sölden (Autriche), Emma Aicher a terminé 3e du géant, sa discipline la plus faible sur le papier. Elle pourrait maintenant récidiver lors du slalom de Levi ce week-end.

En dehors des pistes, Emma Aicher ne joue pas un rôle. Lors des interviews, elle parle avec franchise. Après avoir remporté l'argent en descente aux Jeux olympiques de Cortina, elle a raconté: «Dans le troisième virage, j'ai été déséquilibrée. Je me suis alors dit: Emma, ressaisis-toi un peu!»

Un expert l'avait déjà critiquée

Son attitude ne plaît toutefois pas à tout le monde. En mars, à Val di Fassa (Italie), elle a déclaré qu'elle avait «de toute façon uniquement des conneries en tête» lorsqu'elle inspectait le parcours plus longuement. Peu auparavant, elle avait été éliminée en super-G. Le consultant de la ZDF Marco Büchel lui a reproché d'avoir inspecté le parcours trop rapidement. À l'époque, Emma Aicher affichait un taux d'abandon de 50% dans cette discipline.

L'Allemande était-elle honnête ou bornée à l'époque? Wolfgang Maier apprécie sa franchise: «Pourquoi Emma devrait-elle formuler parfaitement chaque interview? Une partie du public apprécie justement le fait qu'elle ne soit pas lisse.»

«Son franc-parler a de l'avenir»

Emma Aicher voit les choses comme Marco Odermatt: rester fidèle à soi-même permet de perdre le moins d'énergie possible. «Marco a raison sur ce point. Je ne veux changer personne. Pourquoi devrais-je me changer moi-même?»

Wolfgang Maier sait qu'Emma Aicher fait débat. Mais il la défend: «Je crois que son franc-parler a davantage d'avenir que celui des athlètes qui se contentent toujours de dire ce que tout le monde veut entendre.» Une chose est sûre: on entendra encore beaucoup parler d'Emma Aicher et on la verra souvent. Tout ne sera pas parfait. Mais ce n'est pas nécessaire.