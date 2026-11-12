De descendeur à candidat au poste de grand patron: le Grison Nico Caprez pourrait bien succéder à Jensen Huang comme CEO de Nvidia. Il a été en couple pendant près de dix ans avec la spécialiste du slalom Wendy Holdener, et entretient encore aujourd'hui des liens avec le monde du ski.

En bref Nico Caprez est pressenti pour devenir le patron de Nvidia, alors que Jensen Huang est sous pression en raison d'une liaison

Caprez a épousé la fille de Huang, Madison, et est responsable de la croissance mondiale pour l'infrastructure liée à l'intelligence artificielle au sein d'Nvidia.

Nico Caprez a été champion suisse junior est a été en couple durant 10 ans avec la star du ski Wendy Holdener

Marcel W. Perren et Mathias Germann

Autrefois, il dévalait les pistes à 120 km/h. Aujourd'hui, Nico Caprez, 35 ans, gravit les échelons de l'entreprise à une vitesse tout aussi fulgurante. L'ancien champion de Suisse junior de descente pourrait en effet bientôt prendre les rênes du géant américain de la technologie Nvidia. Et ce, à seulement 35 ans.

Ces spéculations sont intimement liées à sa situation familiale. Nico Caprez n'est autre que le gendre de Jensen Huang, le fondateur et PDG de Nvidia, dont il a épousé la fille, Madison, en septembre dernier à Hawaï.

Or, le grand patron se retrouve actuellement sous pression en raison d'une liaison avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang. Cette dernière est soupçonnée d'avoir cherché à obtenir, pour le compte de la Chine, des informations sur les puces informatiques très convoitées de Nvidia. Face à la polémique, un porte-parole de Nvidia a toutefois assuré au magazine «Fortune» que Jensen Huang comptait poursuivre la direction de la société sans la moindre interruption.

Pourtant, en coulisses, le carrousel de la succession s'est déjà mis en marche, et Nico Caprez est bel et bien dans la course. En janvier, le Grison a été promu responsable de la croissance mondiale pour l'infrastructure liée à l'intelligence artificielle au sein d'Nvidia. Un poste clé. Mieux encore: il est considéré comme le «consigliere» (en français: conseiller) de son beau-père, sa véritable éminence grise. Néanmoins, un saut à la tête du groupe serait considérable.

Il ne voulait pas prendre des antidouleurs en permanence

Avant de briller en entreprise, son parcours sportif a été nettement moins linéaire. Chez les jeunes, Nico Caprez était considéré comme un talent prometteur, mais pas comme un prodige absolu. S'il a été sacré champion de Suisse junior de descente en 2010, décrochant une sixième place en Super-G lors des Mondiaux juniors, il n'a en revanche jamais réussi à percer le top 30 en Coupe d'Europe. Le passage tant espéré sur le circuit professionnel ne s'est jamais concrétisé. En 2013, il s'est finalement résigné à mettre un terme à sa carrière. «Mon genou ne s'est jamais vraiment rétabli. De plus, je n'avais pas envie de prendre constamment des antidouleurs. Je me suis donc consacré à de nouveaux défis», confiait-il à l'époque à Blick.

Au-delà des pistes, Nico Caprez s'est également fait connaître du grand public par sa relation avec Wendy Holdener. Tout commence en 2010, lors de leur rencontre. La skieuse l'invite alors à partager des macaronis de chalet avec sa famille à Hoch-Ybrig (SZ). Le coup de foudre est immédiat. Peu de temps après, ils échangent leur premier baiser au bord des pistes lors des championnats de Suisse.

Une relation à distance avec Wendy Holdener

Pendant ce temps, Wendy Holdener se hisse parmi l'élite mondiale. Lorsqu'elle décroche l'or en combiné aux Mondiaux de Saint-Moritz en 2017, son compagnon lui réserve une surprise de taille pour la Saint-Valentin: à l'aide de colorant alimentaire rouge, il dessine un immense cœur dans la neige de la Corviglia, avec le prénom «Wendy» inscrit en son centre.

Malgré cette notoriété soudaine, Nico Caprez a longtemps refusé les demandes d'interview. «Je reste en retrait et je suis aussi plutôt rarement présent aux courses de Wendy», expliquait-il à Blick en 2018. A Pyeongchang (Corée du Sud), il a fêté avec Holdener ses trois premières médailles olympiques: l'or dans l'épreuve par équipes, l'argent en slalom et le bronze en combiné. Il a ensuite révélé qu'il s'entraînait parfois au slalom géant au côté de Wendy. «Dans les passages raides, elle est généralement plus rapide, mais sur les tracés plus plats, je l'ai déjà battue. Mon ambition de coureur est donc toujours là!»

Une ascension professionnelle fulgurante

Cette soif de réussite s'est dès lors reportée sur sa carrière en dehors du ski. Nico Caprez a étudié la banque et la finance à l'Université de Zurich, puis obtenu un master à la London Business School. En décembre 2019, Wendy Holdener et lui ont fini par se séparer après près de dix ans de relation.

«Certaines choses ne correspondaient plus», expliquait-elle alors, soulignant que leur relation à distance était devenue difficile à gérer. La séparation s'est apparemment déroulée en bons termes. «C'était beau de pouvoir vivre autant de choses avec Nico», avait déclaré la skieuse.

Depuis, Nico Caprez a fait carrière dans l'économie. En 2024, il a rejoint Nvidia, d'abord comme responsable du développement de l'entreprise. En janvier, il a été promu dans le domaine de l'infrastructure d'intelligence artificielle. Son épouse Madison, qu'il a rencontrée pendant son séjour à Londres, ainsi que le frère de celle-ci, Spencer Huang, travaillent également pour le groupe.

Nico Caprez est ami avec des stars du ski

Aujourd'hui encore, Nico Caprez est un proche ami de Carlo Janka, du CEO de Swiss-Ski Diego Züger, de Gino et Mauro Caviezel, ainsi que de Thomas Tumler. Avec eux, il a fondé le club «Legendär», une association de skieurs de compétition grisons. Une fois par an, le groupe part en voyage. Au printemps dernier, ils ont passé ensemble un week-end en Toscane.

Nico Caprez possède toujours un appartement à St-Moritz et fait partie du comité directeur du RLZ Oberengadin. Il s'y occupe notamment des finances et du sponsoring. Sur le plan personnel, après une noce en petit comité à Hawaï, il prévoit une grande fête de mariage en Europe l'été prochain.

Le parcours de Nico Caprez est remarquable: de jeune talent du ski à manager au sein de l'une des entreprises les plus importantes de la planète. Quant à savoir s'il finira un jour par atteindre le sommet d'Nvidia, la question reste ouverte. Quoi qu'il en soit, ce prochain pas dans sa carrière serait nettement plus vertigineux que tous les sauts qu'il a pu effectuer sur ses skis.