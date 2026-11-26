Après sa déception olympique et une blessure au Chili, Alexis Monney vise le globe de cristal en descente. Le Fribourgeois se confie aussi sur son documentaire et ses désaccords avec Marco Odermatt.

Alexis Monney rêve du globe de cristal et n'a pas peur de défier Marco Odermatt

Alexis Monney rêve du globe de cristal et n'a pas peur de défier Marco Odermatt

En bref Après sa déception olympique et sa chute au Chili, Alexis Monney a retrouvé la forme

Le Fribourgeois vise le globe de cristal de la descente, malgré une concurrence relevée

Il s'oppose à l'organisation annuelle des Mondiaux de ski et critique les prix élevés des billets à Crans-Montana

Marcel W. Perren et Sven Thomann

C'est l'une des images les plus marquantes de la dernière saison de ski. Alexis Monney, abattu et les yeux embués, quittant le site olympique de Bormio. Treize mois après avoir décroché sa première victoire en Coupe du monde sur la redoutable piste de la Stelvio, le Fribourgeois était revenu avec de grandes ambitions pour les Jeux olympiques. Mais il lui a finalement manqué 25 centièmes pour décrocher une médaille en descente, terminant à la cinquième place.

«Cela m'a fait très mal mentalement. L'hiver dernier, j'avais une vitesse de base suffisante pour terminer sur le podium de presque toutes les courses. Mais au final, j'ai commis trop d'erreurs, notamment aux Jeux olympiques», regrette le skieur de 26 ans.

Lors de la première course de Coupe du monde après les JO, Alexis Monney a toutefois retrouvé le sourire. Sur la redoutable descente de la Kandahar, à Garmisch, le skieur a réalisé une course presque parfaite, terminant deuxième à seulement quatre centièmes de Marco Odermatt. «Ce résultat m'a énormément aidé. Si je n'étais pas monté sur le podium à Garmisch, il m'aurait probablement fallu beaucoup plus de temps pour digérer ma déception olympique.»

Une chute au Chili lui a déplacé le bassin

La préparation de cette nouvelle saison, marquée par les Championnats du monde, n'a toutefois pas été de tout repos pour le Fribourgeois. En septembre, Alexis Monney a chuté lors d'un entraînement au Chili. «Cette chute m'a déplacé le bassin», révèle-t-il.

Depuis, le double médaillé mondial, en bronze en descente et en argent en combiné par équipes, s'est complètement remis de sa blessure. «Alexis Monney a réalisé de très bonnes performances à l'entraînement ces derniers temps», confirme Reto Nydegger, entraîneur en chef de l'équipe suisse de vitesse.

Un documentaire à 250'000 francs

Les performances du Fribourgeois intéressent également le monde du cinéma. Le réalisateur suisse Fabian Jobin tourne actuellement un documentaire consacré à Alexis Monney. Prévu dans les salles dans un an, le film proposera des images inédites du quotidien d'un skieur de haut niveau.

Un projet qui représente un investissement conséquent. «Quand Fabian Jobin m'a expliqué qu'il allait investir 250'000 francs dans ce documentaire, j'ai été surpris. Mais j'ai relativisé lorsqu'il m'a appris que Red Bull avait déboursé plus d'un million pour produire un film sur un descendeur», raconte Alexis Monney en souriant.

Des prises de position sans détour

Grand supporter de Fribourg-Gottéron, Alexis Monney n'a pas sa langue dans sa poche. Une franchise qui devrait également faire tout l'intérêt du documentaire. Le skieur ne cache notamment pas son opposition au projet de la Fédération internationale de ski (FIS) d'organiser des Championnats du monde chaque année.

«Je suis totalement contre. Notamment parce qu'il serait tout simplement impossible de trouver chaque année un site de qualité pour les accueillir. J'ai moi-même constaté que l'organisation des Mondiaux 2023 était bien moins aboutie que celle de Saalbach en 2025. Si les Championnats du monde devaient avoir lieu chaque année, nous risquerions de nous retrouver plus souvent dans des situations comme celle de Courchevel. Et ce ne serait certainement pas une bonne chose.»

Alexis Monney propose même une autre solution. «Si l'on veut absolument désigner des champions du monde chaque année, la FIS devrait attribuer les médailles d'or aux skieurs qui terminent en tête du classement de chaque discipline à la fin de la saison. C'est ce qui se fait depuis toujours en Formule 1. D'un point de vue sportif, ce serait la solution la plus juste.»

Le Fribourgeois se montre également critique envers les prix des billets pour les Mondiaux de Crans-Montana, où une place en tribune pour la descente coûte 175 francs. «Mon ami Marco Odermatt trouve ce tarif justifié, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Notre sport doit rester populaire et chaque famille devrait pouvoir se permettre d'assister à une course des Championnats du monde. Comme lors des derniers Mondiaux à Saalbach, où les billets étaient très abordables. En contrepartie, les Autrichiens ont obtenu davantage de revenus grâce au sponsoring.»

Le globe de cristal dans le viseur

Mais au-delà de ses prises de position, Alexis Monney garde surtout les yeux rivés sur ses objectifs sportifs. Et lorsqu'on lui demande s'il préférerait remporter la descente des Championnats du monde ou décrocher le globe de cristal de la discipline, sa réponse ne se fait pas attendre.

«Pour un skieur, il n'y a rien de plus précieux sur le plan sportif que de gagner un globe de cristal. C'est mon grand objectif cet hiver. Je sais que ce sera très difficile face à des concurrents aussi forts que Marco Odermatt, Franjo von Allmen ou Giovanni Franzoni. Mais j'aime les grands défis.» Le Fribourgeois aura une première occasion de se mesurer à ses rivaux dès samedi, à l'occasion du super-G de Copper Mountain.