La qualité des repas pourrait-elle peser sur les performances des skieurs? Daniel Yule en est convaincu. Swiss-Ski a notamment engagé le cousin de Marc Berthod derrière les fourneaux.

Les stars suisses du ski s’offrent les services de chefs cuisiniers

Les stars suisses du ski s’offrent les services de chefs cuisiniers

Marcel W. Perren et Sven Thomann

Daniel Yule a récemment avancé une théorie pour le moins surprenante à propos du duel en géant entre Marco Odermatt et Lucas Pinheiro Braathen. «Je pense que Marco a perdu le globe de cristal lors de la dernière course de la saison passée en partie à cause de la nourriture!»

Comment le Valaisan en est-il arrivé à cette conclusion? «L’hiver dernier, il nous est arrivé à plusieurs reprises, à nous les athlètes suisses, de recevoir une nourriture de très mauvaise qualité dans les hôtels ou les espaces réservés aux équipes sur le circuit de Coupe du monde. Pinheiro, lui, était toujours servi selon ses souhaits, puisque son équipe privée emploie également un chef à plein temps. Je suis convaincu que cela a une influence sur ses performances», explique le slalomeur.

Courchevel pointé du doigt

Marco Odermatt, lui, ne pense pas que sa faute d’intérieur lors des finales de Coupe du monde à Hafjell, en Norvège, soit liée au repas peu appétissant de la veille. Le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde reconnaît toutefois «que l’accueil laisse vraiment à désirer sur certains sites de Coupe du monde». Il cite notamment Courchevel, où «l’hospitalité et l’hébergement de l’équipe étaient particulièrement mauvais» l’hiver dernier.

Tom Stauffer, entraîneur en chef de l’équipe masculine suisse, a identifié le problème depuis longtemps et mise donc de plus en plus sur des cuisiniers engagés directement par Swiss-Ski. C’est notamment le cas actuellement à Copper Mountain, aux Etats-Unis. «Ici, les athlètes logent dans des appartements et des maisons proches du lieu d’entraînement. C’est le dernier stage avant la longue saison. Il est donc logique que nous puissions contrôler nous-mêmes la qualité de la nourriture», explique-t-il.

Deux chefs engagés

Pour la tournée nord-américaine, Tom Stauffer a ainsi engagé deux chefs. La Chilienne Bernadita s’occupe notamment de Marco Odermatt, Gino Caviezel, Thomas Tumler, Lenz Hächler, Fadri Janutin et Sandro Zurbrügg. De son côté, Alex Brazerol, originaire de Grindelwald, cuisine pour Franjo von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin, Justin Murisier, Marco Kohler, Lars Rösti et Alessio Miggiano.

Alex Brazerol a quitté l’Oberland bernois pour les Etats-Unis en 1995 et travaille aujourd’hui dans les cuisines du luxueux Stein Eriksen Lodge, à Park City. Pour cet homme de 60 ans, accompagner les skieurs suisses lors de leur tournée nord-américaine représente un honneur, d’autant qu’il a grandi dans une véritable famille de skieurs. L’ancien skieur suisse René Berthod, 78 ans et cinq fois sur le podium en Coupe du monde, est son oncle et son parrain. Marc Berthod, deux fois vainqueurs à Adelboden, est quant à lui son cousin.

La joie de Marco Odermatt

Pendant que les athlètes s’entraînent sur les pistes de Copper Mountain, Alex Brazerol prépare dans l’appartement d’Elk Run un copieux ragoût de bœuf accompagné de purée de pommes de terre et de chou-fleur. Environ 500 mètres plus loin, Bernadita, qui avait déjà cuisiné pour Swiss-Ski lors du stage estival au Chili, prépare un rôti de porc ainsi qu’un plat de riz spécial dans le logement de l’équipe de géant.

Les deux chefs ont rapidement conquis les stars suisses. «Ce que Bernadita nous prépare jour après jour est tout simplement fantastique», s’enthousiasme Marco Odermatt. Franjo von Allmen ne tarit pas non plus d’éloges sur Alex Brazerol: «Ses créations culinaires sont un pur délice!»

De quoi laisser espérer que les skieurs suisses puissent également nous régaler sur les pistes lors des prochaines courses.