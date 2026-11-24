Seulement 91 jours après sa dernière opération, Federica Brignone rechausse déjà les skis. La double championne olympique italienne a effectué ses premiers virages à Cervinia.

Federica Brignone est (déjà) de retour sur les skis

Federica Brignone est (déjà) de retour sur les skis

Blick Sportdesk

Une étape importante sur la voie du retour: Federica Brignone rechausse les skis 91 jours après sa dernière opération. La double championne olympique italienne a effectué ses premières descentes à Cervinia, où il a beaucoup neigé ces derniers jours.

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Accompagnée de son frère Davide Brignone et de son technicien attitré Mauro Sbardelotto, l’Italienne a enchaîné quelques virages sur des skis de slalom géant, écrit la Fédération italienne de ski.

Heureuse d'être sur ses skis

Le 25 août, une plaque métallique et des vis avaient été retirées du genou gauche de Federica Brignone dans une clinique milanaise. Depuis sa grave blessure en avril 2025, elle a travaillé intensivement à son retour.

Le retour sur la neige constitue donc une première étape, accompagnée de nouvelles mesures de rééducation et d’un entraînement physique. «Trois mois après ma dernière opération, je me suis de nouveau tenue sur mes skis à Cervinia. Je suis heureuse», déclare Federica Brignone après ses premières descentes.