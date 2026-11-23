Cyprien Sarrazin figure dans la sélection française en vue du super-G de samedi à Copper Mountain, aux Etats-Unis. Le skieur de 32 ans devrait donc faire son grand retour samedi, deux ans après une chute gravissime.

Le «Sanglier» est tout proche de faire son retour sur les pistes!

Le «Sanglier» est tout proche de faire son retour sur les pistes!

ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération française (FFS) a annoncé lundi les sélections hommes et femmes en vue de l'étape de Coupe du monde dans la station du Colorado le week-end prochain et Sarrazin y apparaît au sein d'un groupe de neuf skieurs en vue du super-G de samedi. Un géant masculin est aussi au programme dimanche.

S'il quitte effectivement le portillon de départ samedi à partir de 11h45 (19h45 en Suisse), le vainqueur de la descente de Kitzbühel en janvier 2024 participera à sa première course depuis sa terrible chute lors de l'entraînement de la descente de Bormio (Italie) le 27 décembre 2024. Cyprien Sarrazin avait alors souffert d'un grave hématome intracrânien.

Plus aucune séquelle cérébrale et neurologique

«Miraculé», selon ses propres mots, le skieur du Dévoluy avait suivi une longue rééducation avant de remonter pour la première fois sur les skis en décembre dernier, pour le "plaisir" et sans s'avancer sur un éventuel retour à la compétition.

S'il n'a plus aucune séquelle au niveau cérébral et neurologique, le lauréat de cinq épreuves de Coupe du monde souffre tout de même d'assez longue date de douleurs aux genoux en raison d'une usure du cartilage, «et la chute n'a pas aidé», avait-il noté au moment de reprendre le ski il y a un an.