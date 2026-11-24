Les Américains prennent une décision très contestable avant les épreuves de Coupe du monde de Copper Mountain. Une mesure qui ressemble à une vieille revanche contre Swiss-Ski! Les Autrichiens pourraient-ils en tirer profit?

Coup bas au Colorado: les Américains se vengent contre la Suisse et favorisent leurs petits copains autrichiens!

Coup bas au Colorado: les Américains se vengent contre la Suisse et favorisent leurs petits copains autrichiens!

En bref Swiss-Ski proteste sans succès contre les règles à Copper Mountain

Les Etats-Unis, l'Autriche et la Norvège peuvent s'entraîner deux fois sur la piste de course

La Suisse ne peut s'entraîner qu'une fois, mais se considère comme compétitive

Marcel W. Perren

La préparation du retour de la Coupe du monde de vitesse aux Etats-Unis a longtemps tourné à la farce. La semaine dernière, les organisateurs du super-G et du géant de Copper Mountain n'ont en effet pas autorisé les skieurs à s'entraîner sur la piste de compétition. L'élite mondiale a donc dû se contenter de tracés de substitution, sur lesquels une descente d'entraînement ne durait parfois pas plus de trente secondes.

Certes, l'interdiction d'utiliser la piste de course a été levée dimanche matin, à la dernière minute. Mais plusieurs chefs d'équipe gardent une certaine rancœur envers les organisateurs américains. En cause: les Etats-Unis, l'Autriche et la Norvège ont obtenu le droit d'effectuer deux séances d'entraînement sur le site de la compétition, tandis que toutes les autres nations doivent se contenter d'une seule. Les entraîneurs de Swiss-Ski ont protesté contre cette décision lors de la réunion des chefs d'équipe, mais sans succès.

Christian Schwaiger, le patron de l'équipe masculine allemande, ne décolère pas: «Si nous avions bénéficié de bonnes conditions d'entraînement ici pendant une semaine, cela ne m'aurait pas dérangé que trois autres nations puissent effectuer quelques descentes supplémentaires sur la piste de course. Mais puisque nous n'avons pas pu nous entraîner correctement jusqu'à dimanche, tout le monde aurait dû faire bloc. Malheureusement, cela n'a pas été le cas.»

Des échanges de bons procédés

Mais pourquoi les Américains accordent-ils un traitement de faveur aux Autrichiens et aux Norvégiens? La réponse tient à des collaborations nouées depuis plusieurs années. L'équipe américaine entretient notamment des liens étroits avec les Scandinaves. Quant aux Autrichiens, ils disposent d'un argument de poids dans le Colorado: ils offrent aux Américains des possibilités d'entraînement privilégiées à Sölden.

Ces dernières années, les Etats-Unis ont également bénéficié de précieux services de la part de Swiss-Ski. L'hiver dernier, les Américains ont ainsi pu effectuer un test exclusif sur la piste des Mondiaux de Crans-Montana. L'été précédent, le groupe de Ryan Cochran-Siegle, vice-champion olympique de super-G, avait également eu accès au glacier de Zermatt pour s'entraîner.

Une promesse non tenue

Mais l'actuelle génération de Swiss-Ski pourrait bien faire les frais d'un engagement non respecté par l'ancienne direction de la fédération, il y a bientôt dix ans.

Retour en 2017. Avant les Mondiaux de Saint-Moritz, Tom Stauffer, alors entraîneur en chef des Suisses, avait conclu un accord avec Patrick Riml, son homologue américain de l'époque. Les skieurs américains pourraient s'entraîner avec les Suisses sur la piste des championnats du monde, deux semaines avant le début de la compétition, à condition que Beat Feuz, Patrick Küng, Carlo Janka et leurs coéquipiers bénéficient auparavant de conditions d'entraînement privilégiées à Copper Mountain.

Patrick Riml a respecté sa part du marché. Et Tom Stauffer, homme de parole, a voulu faire de même. Mais ses supérieurs de l'époque, Urs Lehmann, alors président de Swiss-Ski, et Stéphane Cattin, ont finalement désavoué leur entraîneur.

Difficile, dès lors, d'écarter totalement l'hypothèse d'une vieille rancune américaine envers les Suisses. Mais cette décision peut-elle réellement freiner la super-équipe helvétique composée de Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney? Rien n'est moins sûr.

Reto Nydegger, entraîneur en chef du groupe de vitesse, relativise: «Nous aurions évidemment beaucoup aimé pouvoir effectuer quelques entraînements supplémentaires sur la piste de course. Mais nous avons très bien travaillé ces derniers mois et ces dernières semaines à Zermatt et au Chili. Nous devrions donc être compétitifs malgré ces conditions.»

Le premier super-G de l'hiver sera donné samedi prochain à 11h45, heure locale (19h45 en Suisse).