Marco Odermatt vise une 55e victoire en Coupe du monde à l’occasion de sa 201e course sur le circuit. Mais Copper Mountain est associé à des souvenirs contrastés pour le skieur le plus titré de l’histoire du ski suisse. Dans un entretien accordé à Blick, le Nidwaldien livre plusieurs confidences.

Marco Odermatt, trop lourd pour le géant, pas assez pour le super-G?

Marco Odermatt, trop lourd pour le géant, pas assez pour le super-G?

En bref Marco Odermatt chasse sa 55e victoire en Coupe du monde à Copper Mountain

Ses 92 kilos l’aident en vitesse, mais peuvent le freiner en géant

Une blessure et une piste fermée ont réduit son entraînement

Marcel W. Perren et Sven Thomann

L’Amérique du Nord occupe une place toute particulière dans la carrière de Marco Odermatt (29 ans). Il y a dix ans, depuis les États-Unis, le Nidwaldien avait déjà fait taire quelques sceptiques dans son pays.

Osi Inglin, ancien responsable de la relève de Swiss-Ski, se souvient parfaitement des critiques dont il avait fait l’objet. À l’époque, certains le prenaient pour un fou parce qu’il avait sélectionné Marco Odermatt pour les courses de la Nor-Am Cup aux États-Unis et au Canada, malgré des résultats FIS peu convaincants l’hiver précédent. «Mais lorsque Odi, qui n’avait alors que 18 ans, a terminé deuxième du géant de Mont-Sainte-Anne dès sa première apparition en Coupe continentale nord-américaine, tout le monde a compris que nous avions affaire à un immense talent.»

Trois ans et demi après cette démonstration, Marco Odermatt remportait sa première victoire en Coupe du monde sur le sol américain, à l’occasion du super-G de Beaver Creek. Mais Copper Mountain, autre station du Colorado, lui inspire des sentiments plus mitigés. L’an dernier, il y avait remporté le super-G malgré une grippe, avant de partir à la faute dès le premier tiers du géant disputé le lendemain. Ce week-end, les deux disciplines sont à nouveau au programme avec un super-G et un géant.

Un dilemme de poids

Pour Marco Odermatt, trouver le poids idéal relève presque du casse-tête. Dans les passages glissants des disciplines de vitesse, il aurait intérêt à afficher quelques kilos supplémentaires pour rivaliser avec des gabarits comme Franjo von Allmen (25 ans) et Dominik Paris (Italie, 37 ans), qui dépassent tous deux les 100 kilos. À l'inverse, un poids plus léger pourrait lui offrir davantage de vivacité dans les passages techniques du géant, notamment face au champion olympique Lucas Pinheiro Braathen (Brésil, 26 ans), qui avoisine les 80 kilos.

«Depuis l’ouverture de la saison à Sölden, j’ai pris environ deux kilos. Je pèse actuellement 92 kilos», révèle le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Avant de préciser: «À l’époque où j’étais à mon meilleur niveau en géant, il y a trois ou quatre ans, je pesais 86 kilos.»

Cette question du poids pourrait notamment prendre une importance particulière lors de la descente des Mondiaux de l’année prochaine à Crans-Montana. Pour mémoire, lors de la répétition générale des Championnats du monde en janvier dernier, Franjo von Allmen, qui affiche 100 kilos sur la balance, s’était imposé devant Dominik Paris et ses 105 kilos.

Mais concrètement, quel impact ces kilos supplémentaires peuvent-ils avoir sur le géant de dimanche? «Tout dépendra évidemment du tracé. Si le parcours est très tournant, quelques kilos de plus peuvent être pénalisants. Leur influence est moindre sur un géant plus direct», explique Marco Odermatt.

Il y a un an, justement, la deuxième manche du géant de Copper Mountain était particulièrement sinueuse. Stefan Brennsteiner, leader après le premier tracé et futur vainqueur, avait ainsi mis trois secondes de plus pour boucler sa manche finale que son premier passage.

Matteo Joris, entraîneur technique de Swiss-Ski, estime que son protégé doit composer avec des exigences contradictoires: «Marco est face à un véritable dilemme en matière de poids. Je lui fais entièrement confiance pour remporter un géant à Beaver Creek avec plus de 90 kilos. En revanche, sur des pistes comme Alta Badia ou Val-d’Isère, où il faut être particulièrement vif entre les portes, ce poids peut lui poser problème. Mais il est évident qu'il a besoin de kilos supplémentaires pour la descente.»

Renzo Valsecchi, entraîneur adjoint du groupe de géant de Swiss-Ski, se montre toutefois moins catégorique: «Il existe effectivement un certain conflit entre le poids idéal pour la vitesse et celui qui convient au géant. Mais je pense que Marco est actuellement à son poids optimal. Les kilos supplémentaires ne sont pas de la graisse, mais de la masse musculaire explosive. Je ne pense donc pas qu'ils lui fassent perdre beaucoup de vivacité.»

Un entraînement de vitesse insuffisant?

Avant le super-G, une autre interrogation concerne la préparation du Nidwaldien: a-t-il pu accumuler suffisamment de kilomètres à l'entraînement dans les disciplines de vitesse?

La question est légitime. Le champion du monde en titre du super-G avait manqué plusieurs journées de préparation après une blessure musculaire survenue à la fin du mois d'août. Et la semaine dernière, à Copper Mountain, les conditions n'ont pas permis d'organiser des séances de vitesse aussi nombreuses et aussi poussées que les années précédentes. La piste de compétition était en grande partie fermée.

«Après un stage très positif sur le glacier de Zermatt en août, j'ai effectué deux journées sur les skis de descente et une sur ceux de super-G en septembre. Après le géant de Sölden, j'ai encore bénéficié de deux bonnes journées de vitesse à Zermatt, ainsi que d'une bonne séance de super-G sur la piste de compétition ici, à Copper Mountain», détaille Marco Odermatt.

À l'époque où Copper Mountain était encore essentiellement un centre d'entraînement pour les disciplines alpines, et non une étape de la Coupe du monde, le volume de travail du Nidwaldien était nettement plus conséquent.

«À cette période de l'année, je pouvais presque toujours profiter de trois excellentes journées de descente, de trois autres consacrées au super-G et de deux séances de qualité en géant. Aujourd'hui, c'est malheureusement différent, puisque la piste principale est préparée pour les courses de Coupe du monde.»

Marco Odermatt devra donc une nouvelle fois s'appuyer sur son immense talent pour espérer jouer les premiers rôles lors de cette première confrontation de vitesse de l'hiver.