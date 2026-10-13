Un Grand Prix au Rwanda «au début des années 2030»

La Formule 1 revient en Afrique: un Grand Prix se tiendra au Rwanda dès le début des années 2030. Le circuit sera construit à Bugesera, près de Kigali, dans le cadre d’un accord historique de dix ans.

ATS Agence télégraphique suisse

La Formule 1 va faire son retour en Afrique «au début des années 2030», a annoncé mardi Formula 1, la société américaine qui gère la discipline reine du sport automobile. Un Grand Prix sera organisé au Rwanda.

«La Formule 1 revient en Afrique avec un accord de dix ans pour courir au Rwanda,» annonce Formula 1 sur ses réseaux sociaux. «Le Grand Prix africain est prêt à entrer au calendrier de la F1 au début des années 2030». Le dernier Grand Prix de F1 sur le continent africain s'était couru en 1993 sur le circuit de Kyalami en Afrique du Sud.

«Ce partenariat était attendu depuis longtemps,» a déclaré mardi le président rwandais Paul Kagame en conférence de presse. «Il constitue une réussite et une étape importante pour tout le continent, notamment pour les fans africains. Notre ambition est que ce Grand Prix ouvre la voie à d'autres courses en Afrique. Ce que nous faisons aujourd'hui prouve qu'il est possible d'associer les marchés africains aux grandes compétitions sportives mondiales peut créer des opportunités majeures».

Circuit à contruire à Bugesera

L'annonce d'un prochain Grand Prix de F1 au Rwanda était attendue depuis le 8 octobre lorsque des sources proches du dossier à Kigali avaient indiqué à l'AFP qu'un accord avait été trouvé entre Formula 1 et les autorités du pays d'Afrique de l'Est.

Le Rwanda ne dispose pour l'instant pas d'un circuit à même d'accueillir la F1, et sa construction s'annonce coûteuse. «Le premier Grand Prix dans le pays se tiendra lorsque le nouveau circuit spécialement construit à Bugesera (à une quarantaine de kilomètres au sud de Kigali) sera terminé, ce qui devrait être le cas au début de la prochaine décennie», selon le communiqué de Formula 1 mardi.

Le pays vallonné d'Afrique des Grands Lacs, est un peu moins vaste que la Belgique qui l'a colonisé dans les années 1920 jusqu'à son indépendance en 1962. Son histoire a été marquée par le génocide des Tutsi de 1994, qui a fait 800'000 morts, pour la plupart des membres de cette communauté mais aussi des Hutu modérés.

L'Afrique a accueilli à ce jour 24 Grands Prix de F1 depuis la création du championnat du monde en 1950, dont 23 en Afrique du Sud, tous à Kyalami entre 1967 et 1993. Le seul autre GP organisé sur le continent s'était couru au Maroc en 1958 sur le circuit d'Ain-Daib.