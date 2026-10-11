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Devant Leclerc et Antonelli
Max Verstappen remporte le Grand Prix de Singapour

Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix de Singapour en partant de la pole position. Le pilote Red Bull a devancé Charles Leclerc de plus de neuf secondes.
Publié: il y a 14 minutes
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Le pilote de l'écurie Red Bull a devancé Charles Leclerc et Kimi Antonelli.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Parti en pole position, Max Verstappen s'est imposé dimanche lors du Grand Prix de Singapour en Formule 1. Le pilote de l'écurie Red Bull a devancé Charles Leclerc et Kimi Antonelli.

Vainqueur du GP de Bahreïn à Sepang en Malaisie et de la course sprint à Singapour la veille, le Néerlandais a relégué son poursuivant Charles Leclerc à plus de neuf secondes. L'Italien Kimi Antonelli est toujours largement en tête du classement des pilotes.

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