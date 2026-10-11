Max Verstappen remporte le Grand Prix de Singapour

ATS Agence télégraphique suisse
Parti en pole position, Max Verstappen s'est imposé dimanche lors du Grand Prix de Singapour en Formule 1. Le pilote de l'écurie Red Bull a devancé Charles Leclerc et Kimi Antonelli.
Vainqueur du GP de Bahreïn à Sepang en Malaisie et de la course sprint à Singapour la veille, le Néerlandais a relégué son poursuivant Charles Leclerc à plus de neuf secondes. L'Italien Kimi Antonelli est toujours largement en tête du classement des pilotes.
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