Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton ou Max Verstappen: qui est le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps? Peter Sauber livre son choix et voit déjà en Kimi Antonelli une future légende.

Qui mérite le titre de plus grand pilote de l’histoire de la Formule 1?

Qui mérite le titre de plus grand pilote de l’histoire de la Formule 1?

Roger Benoit

Les préférences des fans pèseront toujours dans la balance. Car, derrière cette question en apparence simple, il ne faut pas s’attendre à des réponses neutres. Les pilotes ont tous suscité des polémiques et divisé les passionnés de Formule 1.

Fangio ou Prost?

Le quintuple champion du monde Juan Manuel Fangio, décédé en 1995 à l’âge de 84 ans, a remporté ses titres avec quatre écuries différentes. Etait-il meilleur qu’Alain Prost, quadruple champion du monde aujourd’hui âgé de 71 ans? En 1984, le Français avait manqué un cinquième titre pour un demi-point face à son coéquipier chez McLaren, Niki Lauda, décédé en 2019 à l’âge de 70 ans. Alain Prost était considéré comme un «professeur» au volant et un fin stratège en dehors des circuits.

Senna ou Schumi?

Le surdoué Ayrton Senna, également réputé pour son talent sous la pluie, était-il meilleur que l’Allemand Michael Schumacher, un travailleur acharné doté d’une force mentale exceptionnelle? Le Brésilien, décédé en 1994 à l’âge de 34 ans, aurait sans doute une nette avance sur l’Allemand en matière de popularité auprès des fans du monde entier.

Hamilton ou Verstappen?

Sir Lewis Hamilton, 41 ans, doit-il craindre pour son record de 105 victoires après près de 400 Grands Prix, face à Max Verstappen, qui compte 73 succès en 250 courses? A qui revient le titre de GOAT, autrement dit de plus grand pilote de tous les temps?

N’oublions pas Alonso et Vettel

Pour établir un classement, il faudrait aussi tenir compte du niveau des adversaires affrontés à chaque époque. Et d’autres noms méritent également de figurer parmi les plus grands pilotes de l’histoire, aux yeux de nombreux fans.

Il y a notamment Fernando Alonso, double champion du monde, aujourd’hui âgé de 45 ans. L’Espagnol est passé à trois reprises à côté du titre mondial, pour un total de huit points d’écart: un point, trois points et quatre points. Il ne faut pas non plus oublier Sebastian Vettel, quadruple champion du monde âgé de 39 ans, qui a toutefois bénéficié d’une concurrence limitée à l’époque de sa domination avec Red Bull.

Stewart, Clark et Moss

Sur le plan du style, Jackie Stewart, 87 ans, était considéré comme un véritable virtuose au volant. Il faut aussi citer son compatriote Jim Clark, qui a disputé toute sa carrière en Formule 1 chez Lotus. Il est décédé en 1968 lors d’une course de Formule 2.

Même sans avoir remporté de titre mondial, Stirling Moss, décédé en 2020 à l’âge de 90 ans, fait partie des grands noms de la discipline. En sept ans, il a terminé quatre fois vice-champion du monde et trois fois à la troisième place du classement général.

Verstappen: «Une comparaison impossible»

Mais alors, qui est le plus grand de tous les temps? Max Verstappen, devenu l’un des grands vainqueurs de la discipline, a donné à Blick la meilleure réponse jusqu’ici: «Il faudrait comparer les meilleurs pilotes de chaque époque. Il est très difficile de mettre les différentes périodes de la Formule 1 en parallèle. Pour moi, il est donc impossible de citer un seul nom.»

Peter Sauber: «Dans ce cas, Schumi»

C’est aussi le point de vue de Peter Sauber, qui fêtera ses 83 ans mardi. «Je suis entièrement d’accord avec Max. Mais si l’on me forçait à citer un pilote, je choisirais Michael Schumacher!»

Pour l’ancien propriétaire d’écurie, aujourd’hui supporter d’Audi, le fait que son équipe ait contribué à faire passer Michael Schumacher de la Formule 3 à la Formule 1 compte forcément. «Quand on a vécu cela, on entretient une relation différente avec le pilote. Mais son talent, sa force physique et mentale étaient uniques. Il avait aussi une grande compréhension technique.»

N’oublions pas Antonelli

Qui sera la prochaine star à rejoindre ce panthéon des plus grands pilotes? Il ne serait pas surprenant qu’il s’agisse d’un Italien: Kimi Antonelli, 20 ans. Si le jeune pilote de Mercedes continue d’apprendre aussi vite qu’il pilote, la question pourrait se poser dans trois ou quatre ans: a-t-il le talent et le palmarès nécessaires pour devenir le plus grand?

Peter Sauber ne tarit pas d’éloges à son sujet auprès de Blick: «Pour moi, Kimi est tout simplement un phénomène qui fait du bien à tout le monde en Formule 1. Comme notre Kimi Räikkönen à l’époque. Il y a vingt ans, le Finlandais était le dernier champion du monde de Ferrari!»