Le final de la saison de F1 (Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi) va-t-il finalement tomber à l’eau? Le conflit au Moyen-Orient inquiète les différents acteurs.

Le conflit au Moyen-Orient menace la fin de la saison

Le conflit au Moyen-Orient menace la fin de la saison

Roger Benoit

Dans le paddock, Mercedes et Ferrari ont laissé le choix à leur personnel de se rendre ou non au Qatar et à Abu Dhabi, pour la fin de la saison. Dans un tel cas, on ne peut qu’espérer que les personnes concernées ne subiront aucune conséquence négative.

Il y a une semaine, la FIA (avec son président arabe Mohammed bin Sulayem) et les propriétaires américains de Liberty Media ont donné leur feu vert à la Formule 1 pour les Grand Prix du Qatar et d'Abu Dhabi, avec des consignes claires des organisateurs sur la marche à suivre en cas d’urgence. Mais la situation s’est à nouveau aggravée au cours du week-end. L’Iran a attaqué une base américaine avec des drones, à Riffa, à peine à cinq kilomètres du circuit.

Des zones de guerre à proximité

Prévue en avril, la course de Bahreïn avait, elle, été annulée. Bahreïn a ensuite transporté toute son infrastructure, son personnel et ses trophées à Kuala Lumpur en octobre, et y a disputé son GP sur un circuit étranger. Le GP d'Arabie saoudite, lui, n’a pas été reprogrammé. Et c’est à nouveau le chaos sur place. Les rebelles houthis ont une nouvelle fois attaqué la capitale Riyad à différents endroits, avec des missiles et des drones. Les Saoudiens auraient repoussé toutes les attaques.

Quoi qu’il en soit, les deux derniers lieux du championnat se trouvent à proximité immédiate des deux zones de guerre. Ni la FIA ni les organisateurs des GP ne sont à l’aise avec l’idée d’embellir la situation actuelle au Moyen-Orient.

Las Vegas comme dernier GP?

On peut aussi constater que ce sont précisément les États-Unis qui ont renoncé à participer à la Coupe du monde de football des moins de 17 ans pour des raisons de sécurité. Le tournoi commence jeudi et se termine le 13 décembre.

La Formule 1 espère désormais simplement qu’aucune nouvelle information sur des attaques liées à la guerre ne filtrera. Sinon, la F1 devra renoncer aux plus de 100 millions de dollars de primes de départ versées par les organisateurs du Qatar et d'Abu Dhabi. Et ce serait ainsi que le GP de Las Vegas constituerait la finale, après seulement 21 des 24 courses.