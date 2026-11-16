DE
FR

Pas de triple final?
Le conflit au Moyen-Orient menace la fin de la saison

Le final de la saison de F1 (Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi) va-t-il finalement tomber à l’eau? Le conflit au Moyen-Orient inquiète les différents acteurs.
Publié: il y a 1 minute
1/5
Le président de la FIA Mohammed bin Sulayem (à droite) avec le pilote Ferrari Charles Leclerc.
Photo: keystone-sda.ch
20398918 AuthorPlaceholder.png
Roger Benoit

Dans le paddock, Mercedes et Ferrari ont laissé le choix à leur personnel de se rendre ou non au Qatar et à Abu Dhabi, pour la fin de la saison. Dans un tel cas, on ne peut qu’espérer que les personnes concernées ne subiront aucune conséquence négative.

Il y a une semaine, la FIA (avec son président arabe Mohammed bin Sulayem) et les propriétaires américains de Liberty Media ont donné leur feu vert à la Formule 1 pour les Grand Prix du Qatar et d'Abu Dhabi, avec des consignes claires des organisateurs sur la marche à suivre en cas d’urgence. Mais la situation s’est à nouveau aggravée au cours du week-end. L’Iran a attaqué une base américaine avec des drones, à Riffa, à peine à cinq kilomètres du circuit.

Des zones de guerre à proximité

Prévue en avril, la course de Bahreïn avait, elle, été annulée. Bahreïn a ensuite transporté toute son infrastructure, son personnel et ses trophées à Kuala Lumpur en octobre, et y a disputé son GP sur un circuit étranger. Le GP d'Arabie saoudite, lui, n’a pas été reprogrammé. Et c’est à nouveau le chaos sur place. Les rebelles houthis ont une nouvelle fois attaqué la capitale Riyad à différents endroits, avec des missiles et des drones. Les Saoudiens auraient repoussé toutes les attaques.

A lire aussi
AFP_D6R82RV.jpg
Le théâtre de 53 éditions
La F1 à São Paulo est confirmée jusqu'en 2035
PersonnalitÃ s en tribunes lors de la finale du Rolex Masters 1000 de Monte-Carlo Ã Roquebrune-Cap-Martin Le pilote monÃ
La famille s'agrandit
Cette star de la Formule 1 a annoncé une grande nouvelle

Quoi qu’il en soit, les deux derniers lieux du championnat se trouvent à proximité immédiate des deux zones de guerre. Ni la FIA ni les organisateurs des GP ne sont à l’aise avec l’idée d’embellir la situation actuelle au Moyen-Orient.

Las Vegas comme dernier GP?

On peut aussi constater que ce sont précisément les États-Unis qui ont renoncé à participer à la Coupe du monde de football des moins de 17 ans pour des raisons de sécurité. Le tournoi commence jeudi et se termine le 13 décembre.

La Formule 1 espère désormais simplement qu’aucune nouvelle information sur des attaques liées à la guerre ne filtrera. Sinon, la F1 devra renoncer aux plus de 100 millions de dollars de primes de départ versées par les organisateurs du Qatar et d'Abu Dhabi. Et ce serait ainsi que le GP de Las Vegas constituerait la finale, après seulement 21 des 24 courses.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus