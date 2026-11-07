La famille de la Formule 1 compte un nouveau membre. Charles Leclerc (29 ans) et son épouse Alexandra (25 ans) sont devenus parents pour la première fois. Le pilote Ferrari et sa compagne ont annoncé la naissance de leur fille, Bianca.
Le couple n’a dévoilé qu’une photo des petites jambes et des pieds du bébé, bien emmitouflés. Les jeunes parents ont également révélé son prénom et sa date de naissance: Bianca est née le 3 novembre.
Les félicitations ont rapidement afflué sous la publication. «Félicitations à vous deux! Quelle merveilleuse nouvelle!», a notamment écrit Ferrari. Le quadruple champion du monde Max Verstappen (251 départs en Grand Prix, 73 victoires) fait également partie des milliers de personnes ayant aimé la publication.
Mariés en février
Charles et Alexandra Leclerc sont officiellement en couple depuis 2023. Ils se sont fiancés il y a un an avant de se marier en février. Peu après leur mariage, ils avaient attiré les regards à Monaco en parcourant les rues de la Principauté à bord d’une Ferrari ancienne.