DE
FR

La famille s'agrandit
Cette star de la Formule 1 a annoncé une grande nouvelle

Charles Leclerc et son épouse Alexandra sont devenus parents pour la première fois. Le pilote Ferrari est rentré à Monaco après le Grand Prix du Mexique pour assister à la naissance de leur fille Bianca, née le 3 novembre.
Publié: il y a 8 minutes
1/6
Charles et Alexandra Leclerc ont toutes les raisons de se réjouir.
Photo: IMAGO/Bestimage
20398918 AuthorPlaceholder.png
Ramona Bieri

La famille de la Formule 1 compte un nouveau membre. Charles Leclerc (29 ans) et son épouse Alexandra (25 ans) sont devenus parents pour la première fois. Le pilote Ferrari et sa compagne ont annoncé la naissance de leur fille, Bianca.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Le couple n’a dévoilé qu’une photo des petites jambes et des pieds du bébé, bien emmitouflés. Les jeunes parents ont également révélé son prénom et sa date de naissance: Bianca est née le 3 novembre.

Les félicitations ont rapidement afflué sous la publication. «Félicitations à vous deux! Quelle merveilleuse nouvelle!», a notamment écrit Ferrari. Le quadruple champion du monde Max Verstappen (251 départs en Grand Prix, 73 victoires) fait également partie des milliers de personnes ayant aimé la publication.

Mariés en février

Charles et Alexandra Leclerc sont officiellement en couple depuis 2023. Ils se sont fiancés il y a un an avant de se marier en février. Peu après leur mariage, ils avaient attiré les regards à Monaco en parcourant les rues de la Principauté à bord d’une Ferrari ancienne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus