Le Grand Prix de São Paulo est confirmé jusqu'en 2035. Le circuit d'Interlagos, théâtre de 53 éditions depuis 1973, célèbre la riche histoire de la F1 au Brésil.

La F1 à São Paulo est confirmée jusqu'en 2035

La F1 à São Paulo est confirmée jusqu'en 2035

Le théâtre de 53 éditions

ATS Agence télégraphique suisse

La F1 continuera à faire étape à São Paulo au moins jusqu'en 2035. La catégorie reine du sport automobile a annoncé la prolongation de son contrat pour cinq années supplémentaires.

La F1 a fait étape pour la première fois en 1973 sur l’Autodromo José Carlos Pace à Interlagos. Cette année, le championnat fait sa 53e apparition au Brésil, pays qui a vu naître trois champions du monde.

Avec Gabriel Bortoleto (Audi) et Rafael Camara (Haas), le Brésil compte actuellement deux pilotes titulaires en F1. Parmi les circuits, ce sont l’Autriche et Miami qui bénéficient du plus long contrat avec des baux courant jusqu’en 2041.