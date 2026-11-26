Haas a confirmé jeudi le renouvellement d'Oliver Bearman pour 2027. A 21 ans, le Britannique entamera sa troisième saison en F1 et sera épaulé par le Brésilien Rafa Camara, qui remplace Esteban Ocon.

Oliver Bearman prolonge avec Haas pour la saison 2027

Oliver Bearman prolonge avec Haas pour la saison 2027

Pour sa troisième année en F1

ATS Agence télégraphique suisse

Le pilote britannique Oliver Bearman poursuivra sa carrière en Formule 1 en 2027 au sein de l'écurie Haas. Celle-ci a annoncé jeudi qu'il serait de retour pour une troisième saison consécutive. Agé de 21 ans, avec 48 départs en Formule 1 à son actif, il avait fait ses débuts en F1 chez Haas en 2024 avant de devenir pilote titulaire en 2025.

Oliver Bearman a décroché une quatrième place lors du Grand Prix du Mexique 2025, égalant ainsi le meilleur résultat de l'équipe depuis son arrivée, il y a dix ans, dans l'élite du sport automobile, et il s'est classé cinquième en Chine cette saison.

«Nous avons de grandes ambitions pour continuer à aller de l'avant», a affirmé le pilote qui aura comme coéquipier la saison prochaine le Brésilien Rafa Camara, également âgé de 21 ans, qui a remplacé le Français Esteban Ocon, renvoyé il y a trois semaines lors du GP du Mexique. Haas est actuellement septième (sur 11) du Championnat des constructeurs, avec 31 points, avant le GP du Qatar prévu ce week-end.