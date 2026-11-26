Le pilote britannique Oliver Bearman poursuivra sa carrière en Formule 1 en 2027 au sein de l'écurie Haas. Celle-ci a annoncé jeudi qu'il serait de retour pour une troisième saison consécutive. Agé de 21 ans, avec 48 départs en Formule 1 à son actif, il avait fait ses débuts en F1 chez Haas en 2024 avant de devenir pilote titulaire en 2025.
Oliver Bearman a décroché une quatrième place lors du Grand Prix du Mexique 2025, égalant ainsi le meilleur résultat de l'équipe depuis son arrivée, il y a dix ans, dans l'élite du sport automobile, et il s'est classé cinquième en Chine cette saison.
«Nous avons de grandes ambitions pour continuer à aller de l'avant», a affirmé le pilote qui aura comme coéquipier la saison prochaine le Brésilien Rafa Camara, également âgé de 21 ans, qui a remplacé le Français Esteban Ocon, renvoyé il y a trois semaines lors du GP du Mexique. Haas est actuellement septième (sur 11) du Championnat des constructeurs, avec 31 points, avant le GP du Qatar prévu ce week-end.