Sir Lewis Hamilton doit commencer à se demander s'il n'est pas tombé dans le mauvais film chez Ferrari. Ou s'il est condamné à jouer les seconds rôles derrière Charles Leclerc. Panique à Maranello!

En bref Charles Leclerc et Lewis Hamilton se sont à nouveau accroché à Las Vegas ce dimanche.

Le patron de l'écurie, Frédéric Vasseur, reproche aux deux pilotes leur manque de respect pour l'équipe

Ferrari attend un titre mondial depuis vingt ans.

Roger Benoit

Le feuilleton permanent, sur la piste comme en coulisses, agace tout le monde. Charles Leclerc a démontré à plusieurs reprises qu'il n'était pas un joueur d'équipe. Le Monégasque supporte mal la présence d'une autre star à ses côtés, quel que soit son nom. La scène s'est encore répétée dimanche à Las Vegas, au terme d'une course marquée par 39 changements de leader et près de 350 dépassements.

Charles Leclerc et ses neuf victoires seulement

Charles Leclerc a plutôt bien cohabité pendant quatre ans (de 2021 à 2024) avec Carlos Sainz, l'Espagnol ayant souvent su faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est précisément là que réside le problème du Monégasque: dès qu'un coéquipier se montre plus rapide ou le devance en course, il perd ses nerfs. À ses yeux, c'est presque un crime de lèse-majesté.

C'est alors que son ego prend le dessus dans le cockpit. Après huit ans chez Ferrari, Charles Leclerc semble ne plus concevoir que quelqu'un puisse lui contester sa position. Pourtant, après 192 courses (dont 21 en 2018, sa saison d'apprentissage chez Sauber), avec seulement neuf victoires au compteur – autant que Kimi Antonelli en six mois –, «King Charles » devrait peut-être se demander si son palmarès suffit réellement à le rendre intouchable.

Le patron manque d'autorité

Les sempiternelles querelles en piste avec son «coéquipier» Lewis Hamilton exaspèrent les supporters, mais aussi le directeur de l'équipe, Fred Vasseur. Dimanche, le Français a une nouvelle fois haussé le ton après la manœuvre musclée de son protégé autoproclamé contre Lewis, qui s'est terminée hors piste à Las Vegas.

Mais à quoi servent les discussions à répétition et les promesses d'amélioration en coulisses? À pas grand-chose. Les questions se posent désormais ouvertement: Frédéric Vasseur est-il dépassé? Manque-t-il d'autorité? En clair, est-il encore l'homme de la situation pour gérer deux superstars incapables de regarder la réalité en face? Avec des déclarations comme «nos deux pilotes manquent de respect à l'équipe», le problème ne risque pas de se résoudre.

Quand John Elkann va-t-il enfin intervenir?

John Elkann, le CEO de Ferrari, porte lui aussi une part de responsabilité dans ce chaos. C'est lui qui a attiré Lewis Hamilton à Maranello pour 2025, en lui proposant plusieurs options. Le Britannique, qui «souhaitait depuis longtemps fonder une famille à 40 ans», a répondu à l'appel du rouge et aux millions en rejoignant l'Italie.

Aujourd'hui, Sir Lewis doit sans doute se demander ce qui se serait passé s'il avait prolongé chez Mercedes à partir de 2025. Un huitième titre mondial serait peut-être déjà en poche. Chez Ferrari, il peut en revanche faire une croix sur le record en 2027. Tant que la Scuderia ne se dotera pas enfin d'un concept clair, tant qu'elle se contentera de parler au lieu d'agir et tant que son duo de pilotes ne sera pas remis en question, rien ne changera.

Bientôt un changement de pilotes?

Avec le duo Haas-Ferrari prévu pour 2027, Oliver Bearman et Rafael Câmara, deux jeunes pilotes issus de la filière rouge, sont prêts à saisir leur chance. À tout moment. Et, au plus tard, en 2028.

Cette interminable saga d'une équipe qui attend depuis vingt ans un titre mondial doit enfin ouvrir un nouveau chapitre. Leclerc, Hamilton et Vasseur sont-ils encore les bons protagonistes de l'histoire de la plus ancienne écurie de Formule 1? Il est légitime de s'interroger sur la durée de leur aventure commune.