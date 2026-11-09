Audi joue gros, la FIA fait encore attendre

Mardi, Imola devra déterminer si la finale du championnat du monde pourra bien avoir lieu le 6 décembre. Une réponse négative de la FIA et des organisateurs du Grand Prix ne signifierait toutefois pas automatiquement que les deux dernières courses se disputeraient au Qatar et à Abu Dhabi.

Audi connaît également quelques turbulences à l'approche du sprint final de la saison. La marque allemande, qui s'est fixé pour ambition de se battre pour le titre mondial en 2030, doit enfin mettre un terme à cette accumulation de petites erreurs, d'accidents impliquant ses pilotes et de maladresses dans les stands.

Si l'écurie parvient à éviter ces écueils lors des deux dernières courses, elle peut encore atteindre un objectif presque inespéré: décrocher la septième place du championnat des constructeurs et empocher quelque 15 millions de dollars de primes supplémentaires.

Pour cela, Audi doit combler trois points de retard sur Haas-Ferrari (28 contre 31). Une mission qui paraît à sa portée. L'écurie américaine traverse une période difficile, notamment après la polémique impliquant Esteban Ocon. À Interlagos, elle a sombré avec Bearman et Camara, classés 17e et 20e. Sur les 14 dernières courses, Haas n'a récolté que dix points, contre 26 pour Audi.

Audi possède une bonne voiture

Le constructeur allemand dispose pourtant d'un atout: une monoplace performante. Malgré ses problèmes de moteur, dont les performances ne seraient inférieures qu'à celles du bloc Honda, Audi peut s'appuyer sur une excellente voiture. En interne, certains estiment même que son châssis est le troisième meilleur du plateau.

Encore faut-il exploiter ce potentiel. Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto doivent rester en piste et éviter les erreurs. La pénalité de dix secondes infligée à l'Allemand pour avoir dépassé Franco Colapinto hors des limites de la piste constitue un nouvel exemple de ce qu'Audi doit absolument éviter.

Hülkenberg ne cherche d'ailleurs pas à contester la sanction: «Oui, on peut donner cette pénalité.» Mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rendu immédiatement la position à l'Argentin?

Trois heures pour rendre un verdict

La lenteur de la procédure des commissaires de la FIA a une nouvelle fois provoqué l'agacement dans le paddock. Chaque incident reçoit un numéro de document et les dossiers sont ensuite traités dans leur ordre d'arrivée. Résultat: les affaires les plus importantes peuvent parfois attendre longtemps avant d'être examinées.

C'est ce qui s'est produit après le duel musclé entre Charles Leclerc et Liam Lawson dans l'avant-dernier tour. Le Grand Prix du Brésil s'est achevé peu après. Mais il a fallu patienter jusqu'à 18h20, heure locale, pour connaître le verdict du document 79.

Leclerc a écopé de cinq secondes de pénalité. Il a ainsi perdu une place au profit de Lawson et reculé au huitième rang.

Les deux Mercedes terminent en tête-à-queue

Avant la publication officielle des résultats, intervenue à 18h45 avec le document 81, les commissaires ont encore rendu une autre décision. Dans le document 80, Kimi Antonelli a été sanctionné pour une sortie dangereuse des stands, après avoir gêné Colapinto. L'Italien a écopé de cinq secondes de pénalité, sans perdre sa cinquième place, derrière son coéquipier George Russell et devant Oscar Piastri.

Mercedes a malgré tout célébré son neuvième titre mondial des constructeurs avec une scène pour le moins inhabituelle: ses deux pilotes, pourtant habitués aux honneurs, ont chacun effectué un tête-à-queue! Et cela lors d'un Grand Prix où aucun des deux n'est monté sur le podium.