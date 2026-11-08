Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Kyshawn George

ATS Agence télégraphique suisse
Kyshawn George n'a pas réussi samedi à réitérer sa brillante performance de la veille en NBA. Le Valaisan et Washington se sont inclinés 114-75 sur le parquet de l'Oklahoma City Thunder.
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Après avoir inscrit la bagatelle de 33 points face aux Atlanta Hawks, George a dû se contenter de 14 unités. Le Chablaisien a été moins bien précis derrière l'arc. Alors qu'il avait réussi cinq de ses sept tirs à trois points vendredi, il n'en a marqué que deux sur huit tentatives samedi.
Du côté des Houston Rockets, Clint Capela était absent pour la troisième fois consécutive en raison d’une blessure à une cheville. Il a dû assister impuissant à la défaite 102-99 de son équipe à Phoenix.
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