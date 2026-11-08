Samedi, Kyshawn George n’a pas brillé comme la veille en NBA. Le Valaisan, auteur de 33 points vendredi, n’en a marqué que 14 lors de la défaite 114-75 de Washington face à Oklahoma City.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Kyshawn George

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Kyshawn George

Le Valaisan imprécis et battu

ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George n'a pas réussi samedi à réitérer sa brillante performance de la veille en NBA. Le Valaisan et Washington se sont inclinés 114-75 sur le parquet de l'Oklahoma City Thunder.

Après avoir inscrit la bagatelle de 33 points face aux Atlanta Hawks, George a dû se contenter de 14 unités. Le Chablaisien a été moins bien précis derrière l'arc. Alors qu'il avait réussi cinq de ses sept tirs à trois points vendredi, il n'en a marqué que deux sur huit tentatives samedi.

Du côté des Houston Rockets, Clint Capela était absent pour la troisième fois consécutive en raison d’une blessure à une cheville. Il a dû assister impuissant à la défaite 102-99 de son équipe à Phoenix.