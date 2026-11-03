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22 points et une victoire
Kyshawn George bien dans le rythme

Les Washington Wizards ont battu Orlando 103-94. Kyshawn George a inscrit 22 points avec notamment quatre 3 pts.
Publié: il y a 11 minutes
Kyshawn George a inscrit quatre paniers à 3 points.
Photo: AP Photo/Phil Long

Après deux sorties moins prolifiques, le Chablaisien de 22 ans a retrouvé des standards plus conformes à ses qualités avec un nouveau match à plus de 20 points (22). Seul Anthony Davis a marqué plus de points (27) dans son équipe. George a réalisé un 9/15 au shoot. Il a capté 4 rebonds, a délivré 5 assists et a ajouté un contre et une interception. Pour Washington, il s'agit de la quatrième victoire en sept matches.

Les Houston Rockets s’en sortent encore mieux. Ils en sont déjà à leur septième victoire de la saison grâce à leur succps 109-93 face aux Boston Celtics. Le Genevois Clint Capela n’a pas pu prendre part à la rencontre en raison d’une blessure à la cheville droite.

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