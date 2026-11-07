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Le Chablaisien étincelant en NBA
Kyshawn George en plante 33 mais ne parvient pas à éviter la défaite des Wizards

Avec 33 points et 5 tirs à 3 points réussis, Kyshawn George s'est illustré face à Atlanta. Malgré sa performance, les Wizards ont perdu 139-132, enregistrant leur cinquième défaite en neuf matches.
Publié: il y a 3 minutes
Kyshawn George a été particulièrement adroit à 3 points.
Photo: AP Photo/Terrance Williams
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ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George s'est montré prolifique dans le match entre Washington et Atlanta dans la nuit de vendredi à samedi. Il a inscrit 33 points, mais les Wizards se sont inclinés 139-132.

Le Valaisan a été habile à longue distance, réussissant cinq de ses sept tirs à 3 pts. Le coach Brian Keefe apprécie le Montheysan puisqu'il l'a laissé sur le terrain pendant 39 minutes, le plus haut total de son équipe.

Après avoir dépassé à deux reprises les 22 points, George a fait mieux et est resté à un point de son record en carrière, établi l'an dernier face à Dallas (34 pts). Sans Anthony Davis, blessé, les Wizards ont subi leur cinquième défaite de la saison en neuf matches.

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