ATS Agence télégraphique suisse
Kyshawn George s'est montré prolifique dans le match entre Washington et Atlanta dans la nuit de vendredi à samedi. Il a inscrit 33 points, mais les Wizards se sont inclinés 139-132.
Le Valaisan a été habile à longue distance, réussissant cinq de ses sept tirs à 3 pts. Le coach Brian Keefe apprécie le Montheysan puisqu'il l'a laissé sur le terrain pendant 39 minutes, le plus haut total de son équipe.
Après avoir dépassé à deux reprises les 22 points, George a fait mieux et est resté à un point de son record en carrière, établi l'an dernier face à Dallas (34 pts). Sans Anthony Davis, blessé, les Wizards ont subi leur cinquième défaite de la saison en neuf matches.
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