Avec 33 points et 5 tirs à 3 points réussis, Kyshawn George s'est illustré face à Atlanta. Malgré sa performance, les Wizards ont perdu 139-132, enregistrant leur cinquième défaite en neuf matches.

Kyshawn George en plante 33 mais ne parvient pas à éviter la défaite des Wizards

Kyshawn George en plante 33 mais ne parvient pas à éviter la défaite des Wizards

Le Chablaisien étincelant en NBA

ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George s'est montré prolifique dans le match entre Washington et Atlanta dans la nuit de vendredi à samedi. Il a inscrit 33 points, mais les Wizards se sont inclinés 139-132.

Le Valaisan a été habile à longue distance, réussissant cinq de ses sept tirs à 3 pts. Le coach Brian Keefe apprécie le Montheysan puisqu'il l'a laissé sur le terrain pendant 39 minutes, le plus haut total de son équipe.

Après avoir dépassé à deux reprises les 22 points, George a fait mieux et est resté à un point de son record en carrière, établi l'an dernier face à Dallas (34 pts). Sans Anthony Davis, blessé, les Wizards ont subi leur cinquième défaite de la saison en neuf matches.