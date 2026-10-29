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Victoire à Milwaukee
Les Rockets de Clint Capela enchaînent

Les Rockets de Houston, emmenés par un Clint Capela en grande forme, ont écrasé Milwaukee 132-100 mercredi. Invaincus en NBA cette saison, les Texans signent un cinquième succès en autant de matches.
Publié: il y a 4 minutes
Photo: AP Photo/Kayla Wolf
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ATS Agence télégraphique suisse

Houston a cueilli mercredi son cinquième succès en cinq matches disputés cette saison en NBA. Les Rockets de Clint Capela se sont aisément imposés 132-100 à Milwaukee pour rester invaincus. Clint Capela a profité des absences du pivot titulaire Alperen Sengun et du no 2 à ce poste Steven Adams, tous deux blessés, pour s'illustrer face aux Bucks. L'intérieur genevois a passé 22 minutes sur le parquet, son plus grand temps de jeu depuis le début de cet exercice 2026/27.

Et le Meyrinois a su se montrer efficace, des deux côtés du terrain. Auteur de 10 points (à 5/6 au tir), il a ajouté 8 rebonds, 3 interceptions, 2 contres et 2 passes décisives, pour un différentiel de +23. Le meilleur marqueur du match fut le meneur des Rockets Fred VanVleet, auteur de 24 points.

La soirée fut moins satisfaisante pour Kyshawn George et les Wizards, battus 121-111 à Cleveland après avoir compté 13 points d'avance (76-63) au début du troisième quart. L'ailier valaisan de Washington a réussi 11 passes décisives, mais il a manqué d'adresse (8 points, à 4/10 au tir). No 1 de la dernière draft, AJ Dybantsa (19 points) a fait ses débuts avec les Wizards à cette occasion.

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