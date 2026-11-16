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Septième défaite d'affilée
Les Wizards sombrent encore, Kyshawn George en difficulté

Washington a subi dimanche une septième défaite consécutive en NBA, battu 147-119 à domicile par Houston. Kyshawn George a inscrit 11 points, tandis que les Rockets, sans Clint Capela, ont signé un quatrième succès de suite.
Publié: il y a 36 minutes
Les Wizards ont bu la tasse, s'inclinant 147-119 à domicile face à Houston Rockets.
Photo: AP Photo/Nick Wass
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ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George et les Wizards reprennent leurs mauvaises habitudes. Après avoir gagné quatre de ses sept premiers matches cette saison en NBA, Washington a subi dimanche une septième défaite d'affilée.

Les Wizards ont même bu la tasse, s'inclinant 147-119 à domicile face à des Houston Rockets toujours privés de leur pivot genevois Clint Capela (cheville douloureuse). L'ailier valaisan Kyshawn George n'a guère brillé dans le camp des Wizards, ne rentrant que 4 de ses 13 tirs pour un total de 11 points.

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La soirée fut particulièrement compliquée pour Trae Young. Le meneur All-Star de Washington n'a pas inscrit le moindre point (0/5 au tir, aucun lancer franc à négocier), une première pour lui en NBA à l'occasion de son 512e match dans la meilleure ligue du monde.

Tout roule en revanche du côté de Houston, qui a cueilli dimanche sa quatrième victoire consécutive, la 11e au total en 14 sorties. Amen Thompson (26 points), Kevin Durant (25 points) et Alperen Sengun (19 points, 8 rebonds, 8 passes décisives) se sont montrés décisifs dans le camp des Rockets, qui pointent au 3e rang de la Conférence Ouest.

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