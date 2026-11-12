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25 points pour le Chablaisien
Kyshawn George brille, les Wizards s'inclinent

Malgré une belle performance, Kyshawn George n'a pas pu empêcher les Washington Wizards d'enchaîner une cinquième défaite consécutive en NBA. Le Valaisan a inscrit 25 points lors de la défaite 114-101 face aux Indiana Pacers mercredi, devenant ainsi le meilleur marqueur de son équipe.
Publié: il y a 1 minute
Kyshawn George fait honneur à la Suisse romande en NBA.
Photo: AP Photo/Michael Conroy
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ATS Agence télégraphique suisse

Washington est resté longtemps dans le coup et a égalisé à 77-77 au troisième quart-temps grâce à une série de 18-8. Au début du dernier quart-temps, Indiana a toutefois pris une avance décisive en marquant 14 points d’affilée. Pascal Siakam a mené les Pacers à la victoire avec 28 points.

De son côté, Houston a renoué avec la victoire après deux défaites, en l'absence de Clint Capela, blessé au pied. Les Rockets se sont imposés à domicile face aux Golden State Warriors 115-108, infligeant ainsi aux Californiens leur quatrième défaite de la saison après une série de huit victoires consécutives.

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