Kyshawn George brille, les Wizards s'inclinent

ATS Agence télégraphique suisse
Washington est resté longtemps dans le coup et a égalisé à 77-77 au troisième quart-temps grâce à une série de 18-8. Au début du dernier quart-temps, Indiana a toutefois pris une avance décisive en marquant 14 points d’affilée. Pascal Siakam a mené les Pacers à la victoire avec 28 points.
De son côté, Houston a renoué avec la victoire après deux défaites, en l'absence de Clint Capela, blessé au pied. Les Rockets se sont imposés à domicile face aux Golden State Warriors 115-108, infligeant ainsi aux Californiens leur quatrième défaite de la saison après une série de huit victoires consécutives.
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