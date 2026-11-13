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52 points pour Cade Cunningham
Les Wizards de Kyshawn George poursuivent leur chute

Les Wizards enchaînent une sixième défaite de suite en NBA, battus 144-140 par les Pistons. Cade Cunningham marque 52 points et établit un record inédit depuis 1977/78.
Publié: il y a 4 minutes
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Les Wizards sont encore tombés, cette fois face à un grand Cade Cunningham.
Photo: AP Photo/John McDonnell
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ATS Agence télégraphique suisse

Les Wizards ont subi un 6e revers de rang en NBA. Malgré les 14 points de Kyshawn George, Washington s'est incliné 144-140 ap. Le club de la capitale n'a pas trouvé de solutions pour freiner Cade Cunningham. Le meneur des Pistons, choix No 1 de la draft 2021, a inscrit 52 points et délivré 11 assists.

Selon le fournisseur de données Opta, il est le premier joueur à avoir marqué 50 points et délivré 10 assists sans commettre de turnovers depuis le début du recensement de cette statistique lors de la saison 1977/78.

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Si Kyshawn George n'a passé que 26 minutes sur le parquet, c'est parce qu'il a dû sortir pour avoir commis une sixième faute.

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