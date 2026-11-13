Les Wizards de Kyshawn George poursuivent leur chute

ATS Agence télégraphique suisse
Les Wizards ont subi un 6e revers de rang en NBA. Malgré les 14 points de Kyshawn George, Washington s'est incliné 144-140 ap. Le club de la capitale n'a pas trouvé de solutions pour freiner Cade Cunningham. Le meneur des Pistons, choix No 1 de la draft 2021, a inscrit 52 points et délivré 11 assists.
Selon le fournisseur de données Opta, il est le premier joueur à avoir marqué 50 points et délivré 10 assists sans commettre de turnovers depuis le début du recensement de cette statistique lors de la saison 1977/78.
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Si Kyshawn George n'a passé que 26 minutes sur le parquet, c'est parce qu'il a dû sortir pour avoir commis une sixième faute.
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