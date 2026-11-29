La Suisse s’est inclinée 85-82 dimanche à Newcastle face à la Grande-Bretagne, qui décroche sa place en qualifications pour l’Euro 2029. Les Suisses disputeront le troisième tour pré-qualificatif l’été prochain.

La Suisse battue au «buzzer» en Grande-Bretagne

La Suisse battue au «buzzer» en Grande-Bretagne

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse a manqué de peu l'exploit dimanche pour son troisième match du 2e tour pré-qualificatif de l'Euro 2029. La sélection de Thibaut Petit s'est inclinée 85-82 à Newcastle face à la Grande-Bretagne, qui s'est assuré la 1re place du groupe E ainsi qu'une place en qualifications.

Ecrasée de 35 points (110-75) par ce même adversaire lors de la première journée fin août à Fribourg, l'équipe de Suisse a pu croire jusqu'au bout en la victoire dimanche. Le score était ainsi de 82-82 à 14'' de la fin après qu'Alex Schumacher avait rentré un lay-up improbable.

Auteur de 18 points et 8 assists, l'arrière de Lietkabelis a toutefois manqué le lancer-franc dont il a bénéficié dans la foulée. Le meneur britannique Jelani Watson-Gayle n'a lui pas tremblé au moment d'armer son tir très loin derrière l'arc, offrant la victoire à son équipe d'un panier primé à 2''1 de la fin.

L'équipe de Suisse n'a pas eu le temps de réagir, Schumacher ratant sa tentative désespérée au «buzzer». Mais elle n'a pas à rougir de cette défaite, elle qui n'a rien lâché après avoir concédé un partiel de 13-2 pour se retrouver menée de 9 points (67-58) à 9'25 du terme de cette partie.

La troupe de Thibaut Petit, qui a également pu s'appuyer sur Selim Fofana (17 points, 5 rebonds) et Yasmin Mambo (16 points, 9 rebonds) dimanche, a encore un match à disputer dans cette poule à la fin février face à la Slovaquie. Elle disputera l'été prochain le 3e tour pré-qualificatif, à l'issue duquel seront attribués les quatre derniers tickets donnant accès aux «vraies» qualifications.