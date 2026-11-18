Shaynis Gonin et Alma Kapetanovic ont profité de cette fenêtre internationale pour faire leurs débuts avec l'équipe de Suisse. Les deux Genevoises de 16 ans se connaissent bien, puisqu'elles évoluaient déjà ensemble en U12.

Shaynis Gonin et Alma Kapetanovic, des U12 genevois à l'équipe de Suisse

Shaynis Gonin et Alma Kapetanovic, des U12 genevois à l'équipe de Suisse

Matthias Davet Journaliste Sport

Face à l'Irlande, Shaynis Gonin et Alma Kapetanovic n'ont pas disputé la moindre minute. Serré, le scénario de la rencontre de pré-qualifications à l'EuroBasket 2029 n'a pas permis au sélectionneur Stéphane Leite de faire entrer les deux joueuses de 16 ans sur le parquet de la salle Saint-Léonard.

Cela n'a pas empêché les proches des Genevoises de venir sur le parquet, dans le but de faire une multitude de photos et d'immortaliser le moment avec elles. Car, même si elles n'ont pas joué à Fribourg, la fierté était bien présente dans les yeux de leur famille respective. Il faut dire que six jours plus tôt, Shaynis Gonin et Alma Kapetanovic avaient profité d'une large victoire en Azerbaïdjan pour fêter leurs débuts avec l'équipe de Suisse.

À l'école lors de la sélection

L'histoire est encore plus belle puisque les deux amies évoluaient déjà ensemble… en U12. Lors de la saison 2021/22, elles ont défendu les couleurs de l'Association cantonale genevoise de basketball amateur (ACGBA). «À l'époque, je regardais l'équipe de Suisse mais je ne m'imaginais pas l'intégrer un jour», lâche Shaynis Gonin.

De son côté, Alma Kapetanovic s'excuse presque d'avoir été ambitieuse. «Moi j'y croyais, même si je ne pensais pas pouvoir le faire si tôt», confie la joueuse des Lionnes de Genève (NLB). C'est après l'un de ses matches de championnat que le sélectionneur l'a appelée pour lui annoncer la bonne nouvelle. «C'était un excellent moment», sourit-elle.

Son homologue des Ravens de Genève était à l'école lorsque son père lui a passé un coup de fil. Lui-même avait été contacté par le directeur technique. «J'étais tellement contente, c'était incroyable», s'exclame Shaynis Gonin.

Les compliments du coach

C'est donc du côté de Bakou que les deux Genevoises ont pu jouer leurs premières minutes avec l'équipe de Suisse. «Honnêtement, on ne s'attendait à rien», expliquent-elles, sans doute par peur d'être déçues à la fin du séjour avec la Nati. Respectivement neuf et huit points pour Shaynis Gonin et Alma Kapetanovic en 14 minutes face à l'Azerbaïdjan. Des débuts réussis.

«Mais forcément, quand on entre sur le terrain, il y a de la pression, admet cette dernière. C'est une certaine responsabilité.» Shaynis Gonin a également voulu tout donner «puisque je voulais montrer que j'avais mérité ce temps de jeu, et que je ne jouais pas simplement à cause de l'écart».

Stéphane Leite a en tout cas été conquis par les joueuses. «Elles ont été très faciles à vivre et ont participé à la vie de groupe, apprécie le sélectionneur. C'est clairement le plus dur quand on est jeunes.»

Objectif: EuroBasket

Évidemment, tant Shaynis Gonin qu'Alma Kapetanovic ne veulent pas s'arrêter là. En février, il y aura une nouvelle fenêtre internationale et elles espèrent à nouveau être de la partie, cette fois du côté de Nyon. Encore plus proches de leurs familles, en somme.

Les deux joueuses de 16 ans font aussi partie d'une nouvelle génération qui veut briller. Les plus expérimentées leur ont ouvert la voie l'année dernière, en participant à l'EuroBasket en Grèce. «Quand on voit tout ce qu'elles ont réussi à réaliser, c'est une fierté et ça donne envie», glisse Alma Kapetanovic, pour qui les bonnes nouvelles s'accumulent. Prochainement, elle va retrouver Shaynis Gonin dans l'élite du basket suisse et disputer quelques matches avec les Ravens de Genève. Il ne manquait que ça dans leur histoire commune.