Ce mardi, l'équipe de Suisse de basket accueille l'Irlande en pré-qualifications à l'EuroBasket 2029. Avec dans ses rangs l'indéboulonnable Evita Herminjard, qui a changé de club cet été. La Vaudoise nous raconte.

Matthias Davet Journaliste Sport

Evita Herminjard ne panique pas. Il faut dire que, malgré ses 28 ans seulement, la meneuse en a vu d'autres dans sa carrière. Certes, l'équipe de Suisse s'est inclinée samedi en Islande dans le cadre des pré-qualifications à l'Eurobasket 2029, mais elle garde son destin en main. Il faut déjà penser à la suite, à savoir la réception de l'Irlande ce mardi soir (19h) à la salle Saint-Léonard de Fribourg.

Posée dans le lobby de l'hôtel des Innovations de Marly à la veille de cette rencontre, la Vaudoise vient de terminer l'entraînement. L'un des rares pour les Suissesses lors de cette fenêtre internationale, puisqu'elles ont davantage enchaîné les heures dans un avion que sur un parquet. Azerbaïdjan mercredi passé, puis Islande samedi. En termes de déplacement, difficile de faire pire.

Mais il paraît que les voyages forment la jeunesse. Ce qui est positif pour cette équipe de Suisse, qui compte dans ses rangs des joueuses très jeunes (Shaynis Gonin et Alma Kapetanovic ont 16 ans). Ce qui fait d'Evita Herminjard l'une des plus expérimentées de la sélection. «Dire que je pourrais presque être leur mère», se marre la meneuse.

Des racines italiennes

Ce rôle de grande sœur, Evita Herminjard commence à en avoir l'habitude. Cet été, elle a quitté Piestany et la Slovaquie, direction San Martino di Lupari, une ville italienne à 30 km au nord de Padoue, là où l'équipe est également jeune. «C'était le bon moment pour partir, décrypte-t-elle à propos de son transfert. Je voulais sortir de ma zone de confort et découvrir un meilleur championnat. Ça a toujours été un rêve de jouer en Italie.»

Preuve en est, la natife de la Tour-de-Peilz a sauté sur cette première offre, sans en attendre aucune autre, pour signer à Lupe Basket, en première division. «J'ai des racines italiennes du côté de ma mère et il se trouve que je suis désormais à une heure de ma famille, détaille-t-elle. C'était un signe.»

Pour le moment, Evita Herminjard travaille autant avec Duolingo que sur les parquets. L'adaptation avec le ballon orange a toutefois été relativement surprenante, en bien. Premier match, 35 points. «La préparation s'est hyper bien passée et j'ai beaucoup de responsabilités, explique-t-elle. Ça me stressait un peu en début de saison, notamment vis-à-vis des conseils à prodiguer aux jeunes. Mais finalement j'aime bien ça.» Une expérience qu'elle peut aussi apporter en équipe de Suisse.

Deux heures pour faire ses courses

Finalement, tout se passe bien pour la No 24. Également en dehors des parquets. «On est super bien placés entre Padoue, Trévise, Venise ou Vérone, apprécie-t-elle. Et la nourriture, c'est incroyable… J'aime trop aller faire mes courses, même si je prends à chaque fois deux heures (rires).» Au club aussi, l'ambiance familiale est appréciée.

Le seul bémol de toute son aventure est que Lupe ne dispute pas de Coupe d'Europe cette saison. «J'adorais jouer deux fois par semaine, avoue-t-elle. Mon but ici, c'est de me montrer et pourquoi pas de retrouver l'EuroCup.» En signant une seule année, Evita Herminjard a parié sur elle-même et ambitionne de continuer à gravir les échelons. Avec le début de saison qu'elle réalise (17,7 points de moyenne, la meilleure de son équipe), elle se met en tout cas en évidence.

Mais pour le moment, c'est avec l'équipe de Suisse qu'elle est donc engagée. Et sous un nouveau coach puisque Stéphane Leite a remplacé François Gomez il y a quelques semaines. «Je l'adore, se réjouit la meneuse. Il amène ce côté extrêmement professionnel qui manquait parfois en Suisse. Et il est excellent au niveau de la communication.» Même si le temps de préparation a été réduit lors de cette fenêtre, Evita Herminjard est en tout cas conquise et espère bien disputer un futur EuroBasket sous ses ordres.