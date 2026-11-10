Un an et demi après avoir disputé l'Eurobasket en Grèce, l'équipe de Suisse féminine s'est trouvé un nouvel entraîneur. Le Français Stéphane Leite va tenter de rééditer l'exploit… et faire mieux. Interview.

Matthias Davet Journaliste Sport

«Désolé du retard, j'ai enchaîné les meetings avec le staff et les joueuses.» Difficile d'en vouloir à Stéphane Leite, joint par téléphone à Bakou. Il faut dire que le Français a été officialisé il y a à peine un mois comme nouvel entraîneur de l'équipe de Suisse et que chaque seconde qu'il peut passer avec ses protégées est précieuse. Ce mercredi à midi (15h heure locale), les basketteuses à croix blanche entament leurs pré-qualifications à l'Eurobasket 2029, en terres azerbaïdjanaises.

En juin 2025 et pour la première fois en 69 ans, les Suissesses avaient participé au rendez-vous européen. Au Pirée, Evita Herminjard et ses coéquipières avaient défié la Grèce, pays hôte, ainsi que la Turquie et la France. Trois défaites, mais l'exploit était déjà de prendre part à la compétition.

Un an et demi plus tard, François Gomez n'a pas été reconduit après l'échec en pré-qualifications de l'Eurobasket 2027. Stéphane Leite, entraîneur du Charnay Basket Bourgogne Sud en France, arrive à la tête de la Nati avec des ambitions. Interview avant la première fenêtre internationale.

Stéphane, quelle est la genèse de votre rapprochement avec Swiss Basketball et de votre engagement?

Cela s’est fait simplement: un poste s'est ouvert et on m'a conseillé de postuler parce que mon profil pouvait convenir. Il y a deux ans, j'étais avec la Côte d'Ivoire sur l'AfroBasket et je n'étais pas encore engagé avec eux pour la prochaine édition. J'avais l'envie de me rapprocher de chez moi: j'habite à Charnay (ndlr: à côté de Lyon), et la Suisse est toute proche. C'est aussi un pays qui m'a toujours intéressé par sa structure et la belle organisation collective qu'il dégage. Je ne m'intéresse pas qu'au basket: oui, ce sport est ma vie, mais pas toute ma vie. Découvrir les gens, la mentalité et les paysages d'un pays qui me paraît très riche de ce point de vue répondait à une réelle volonté.

On imagine que pour le moment, vous n'avez pas encore trop eu le temps de le faire…

Non, mais j'ai trois ans pour ça (ndlr: la durée de son contrat). L'idée n'est pas de tout faire tout de suite. La priorité a été de créer un lien avec les joueuses.

Comment s'est faite votre nomination?

Au fil des entretiens, le courant est bien passé avec le secrétaire général, Dan Goethals. Swiss Basket cherchait quelqu'un capable de mettre du lien, de la communication dans l'équipe, et de s'investir pleinement dans le projet en amont, et pas seulement durant les fenêtres internationales. C'est ma volonté: je ne fais pas ce métier uniquement pour gagner des matches – même si c'est inhérent –, mais parce que je crois en l'être humain et que j'aime développer des femmes avant des joueuses.

Qu'avez-vous fait depuis votre nomination, début octobre?

J'ai dû faire beaucoup de scouting pour connaître les joueuses. Je ne voulais pas parler dans le flou, avec seulement un nom et un visage. Je voulais comprendre quel type de joueuse chacune était, quelle énergie elle dégageait sur le terrain, et avoir un échange – même de dix minutes – pour comprendre leurs choix de carrière et leurs ambitions. J'ai pu échanger avec tout le monde et nous avons organisé trois visioconférences: une première pour apprendre à tous se connaître, staff et joueuses, et faire le bilan de leurs attentes vis-à-vis des fenêtres, de l'équipe nationale, et de ce qu'elles souhaitaient garder du passé. Le travail de François a été excellent. On ne peut pas mettre cela sous le tapis et prétendre faire mieux d'emblée. Faire mieux, c'est déjà se requalifier pour un EuroBasket en trouvant une formule identique à celle de François tout en y ajoutant notre touche. Pour cela, les filles sont les mieux placées pour en parler.

Comment avez-vous trouvé le temps pour tout cela, sachant que vous coachez également Charnay à côté?

Une journée fait 24 heures. J'ai aussi une femme formidable qui m'aide à gagner du temps quand c'est possible. J'ai profité de mon temps libre pour venir en Suisse voir un match entre Genève et Elfic afin de rencontrer des joueuses. Ce sont des démarches importantes.

Après l'épopée à l'Eurobasket 2025, puis la désillusion des pré-qualifications manquées pour celui de 2027, dans quel état d'esprit avez-vous retrouvé le groupe?

Il est vraiment super. Nous n'avons pas pu compter sur l'ensemble du potentiel de joueuses car des cadres comme Lin Schwarz et Léa Favre sont blessées. Il y a aussi eu quelques défections de dernière minute. Mais ma politique a été clairement annoncée voir le plus de monde possible sur ces trois ans pour bâtir quelque chose, et intégrer des jeunes. Aujourd'hui, nous avons de très jeunes joueuses (ndlr: Alma Kapetanovic est de 2010). L'idée est de préparer le futur. Nous avons également pas mal de joueuses qui évoluent en NCAA. Nous allons créer un camp au mois de juin pour les intégrer aux entraînements et les évaluer, car nous aurons besoin d'elles à un moment donné.

Donc, le but est aussi de préparer l'avenir?

Exactement. Mon objectif n'est pas de travailler pour moi sur mes trois ans de contrat, mais de travailler pour la fédération dans la durée, afin que Swiss Basketball puisse gagner d'ici 5 à 10 ans. L'objectif final ne se limite pas à se qualifier pour le prochain Eurobasket. Bien sûr, se qualifier me rendrait fier et heureux, mais ne pas y remporter de match me dérangerait. Il faut préparer une qualification dans l'optique d'y gagner au moins un match – ce qui serait historique… et pourquoi pas plus. Je prépare le terrain pour la fédération afin de développer un vivier qui ne soit pas de 24 joueuses, mais de 30 à 35 joueuses prêtes à intégrer l'équipe nationale.

Les longs déplacements en Azerbaïdjan puis en Islande constituent-ils une bonne occasion pour souder le groupe?

Oui et non. Nous n'avons que trois entraînements de basket avant le premier match, ce qui est très peu, et nous n'en aurons aucun avant d'affronter l'Islande. Après l'Azerbaïdjan, nous partons à 5h du matin pour arriver à l'hôtel à 14h30, avec seulement une très courte et légère séance l'après-midi. Le lendemain, nous reprenons l'avion de 8h à 20h, et le match a lieu le jour suivant. Ce n'est donc pas dans les transports que se crée la cohésion, même si nous avons mis en place beaucoup d'activités pour que les filles passent du temps ensemble et apprennent à se connaître. En avion, en général, chacun met ses écouteurs devant son écran ou lit un livre (rires).

A quoi ressemble votre vision du jeu sur le terrain?

J'aime le basket moderne porté sur l'intensité. Je n'aime pas les systèmes à rallonge: j'apprécie quand ça court, quand le jeu traverse le terrain rapidement et qu'il y a un grand nombre de possessions. On cherche un décalage très rapide pour l'exploiter, et si l'on manque de temps, on s'appuie sur une créatrice. En défense, j'exige une intensité tout terrain constante, avec la ferme volonté d'empêcher l'adversaire de s'installer dans les premières secondes afin de réduire son temps d'organisation sur demi-terrain. J'aime bien la philosophie des San Antonio Spurs, du «pound the rock»: l'histoire du tailleur de pierre qui frappe mille fois sur son caillou sans entendre le moindre bruit, jusqu'à ce que la roche se fende au 1001e coup. Le dernier était-il assez fort ou ce sont les 1000 coups précédents qui ont créé la fissure? L'idée est de fatiguer l'équipe adverse pour l'empêcher de s'organiser et de faire circuler le ballon comme elle le souhaite.

Vous avez déjà mentionné l'aspect humain précédemment. Votre philosophie est de développer la femme avant la joueuse, c'est bien ça?

Si l'on s'intéresse à la personne avant la basketeuse, on obtient une joueuse plus confiante et qui prend davantage de plaisir à venir faire son travail. Cette dynamique individuelle rejaillit ensuite positivement sur l'ensemble du groupe. A l'inverse, si les personnes se sentent constamment freinées, l'impact sur le collectif est négatif. Je pars donc de l'individu pour nourrir le collectif, et non l'inverse. Il y a un cadre, mais il n'est pas rigide. Les joueuses créent le jeu et doivent occuper une place centrale. Aujourd'hui, tout le monde sait comment défendre sur un pick and roll. En revanche, s'intéresser à l'être humain, communiquer, échanger et porter des projets de vie, c'est là le véritable cœur de notre métier et le domaine où je souhaite exceller.