Fribourg Olympic se réinvente avant la fin de saison. Adrien Moerman quitte le club pour une nouvelle opportunité, tandis que l'Américain Kendall Robinson rejoint les Fribourgeois avec son impact physique et ses 13 points de moyenne.

Un départ et une arrivée à Olympic

Un départ et une arrivée à Olympic

ATS Agence télégraphique suisse

Fribourg Olympic change de visages. Le champion de Suisse annonce le départ d'Adrien Moerman et l'arrivée de Kendall Robinson. Comme l'écrit Olympic dans un communiqué, Moerman part un mois avant la fin de son contrat pour saisir une opportunité. L'intérieur français a apporté son expérience en Europe Cup où il a été l'un des piliers de l'équipe avec environ 13 points et 9 rebonds de moyenne pour plus de 30 minutes par match.

Pour le remplacer, les Fribourgeois ont mis sous contrat jusqu'au terme de la saison l'ailier américain Kendall Robinson en provenance de Roumanie. Ailier athlétique, il apporte de l'impact physique, de la polyvalence et du scoring aux postes 3 et 4. A 28 ans, Kendall Robinson compte déjà trois saisons en Europe. La saison dernière en Roumanie, il tournait à 13 points et 5 rebonds de moyenne.

Les deux hommes seront sur le parquet en Coupe de Suisse le 21 novembre contre Nyon.