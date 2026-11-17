En battant l'Irlande ce mardi à Fribourg, la Suisse termine sa fenêtre internationale avec deux victoires et une défaite. Elle peut toujours croire à une qualification à l'EuroBasket 2029.

La Suisse fait le travail face à l'Irlande

La Suisse fait le travail face à l'Irlande

Matthias Davet Journaliste Sport

Une réaction de l'équipe de Suisse de basket était attendue ce mardi, à la salle Saint-Léonard de Fribourg. Défaites samedi en terres islandaises, les Suissesses devaient s'imposer face à l'Irlande pour continuer d'avoir son destin entre les mains, dans ces pré-qualifications à l'EuroBasket 2029.

Les protégées de Stéphane Leite l'avaient bien compris même si, en première mi-temps, rien n'a été facile. À cause de quelques passages à vide, la Suisse a dû attendre la moitié du deuxième quart-temps pour prendre les devants, définitivement.

Il faut dire que, grâce notamment à l'adresse de Sarah Hickey, les Irlandaises ont offert une belle résistance à la Nati. Mais petit à petit, celle-ci a pris le large. On peut noter l'excellent début de troisième quart de la Tessinoise Marta Vincenzi. La joueuse des Ravens de Genève a fait passer son total de points de 6 à 14 en l'espace de quelques minutes, ce qui a bien aidé son équipe.

Moins solide que durant les 20 premières minutes, l'Irlande a vu les Suissesses s'envoler, jusqu'à même prendre 16 longueurs d'avance dans le dernier quart. Mais elles se sont fait très peur jusqu'au terme du match, voyant notamment leurs adversaires revenir à -4, à deux minutes du buzzer final. Finalement, Evita Herminjard et ses coéquipières s'imposent 79-77.

Cette première fenêtre internationale se termine donc avec deux victoires et une défaite pour la Suisse. En février, il faudra battre l'Islande pour se qualifier pour le deuxième tour et toujours croire en une participation à l'EuroBasket 2029.