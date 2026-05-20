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Du retard à rattraper
Paul Goodison à la tête du «quatre de base» d'Alinghi

Alinghi disputera dès jeudi les régates préliminaires de la 38e Coupe de l'America. Un Suisse, Nicolas Rolaz, fait partie de l'équipe de base de quatre marins.
Publié: il y a 46 minutes
Le skipper britannique Paul Goodison est champion olympique et multiple champion du monde.
Photo: Tudor Team Alinghi
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ATS Agence télégraphique suisse

Tudor Team Alinghi a choisi un «mélange d'expérience internationale et d'héritage bien helvétique» pour composer son équipe de base de quatre marins qui disputera dès jeudi à Cagliari les régates préliminaires de la 38e Coupe de l'America Louis Vuitton. Un Suisse, le régleur Nicolas Rolaz, en fait partie.

Les autres membres du «quatre de base» sont la paire de barreurs composée du skipper britannique Paul Goodison (tribord), champion olympique et multiple champion du monde et du Néo-Zélandais Phil Robertson (bâbord), ainsi que du régleur Pietro Sibello.

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Peu de préparation en commun

«Avec seulement une douzaine de jours de navigation en commun, l'équipe aborde l'événement concentrée sur sa propre préparation et le considère comme un point de départ pour progresser jour après jour», relève le communiqué. Paul Goodison estime qu'il y a «beaucoup de retard à rattraper», tandis que Nicolas Rolaz, le benjamin de l'équipe, considère Alighi comme «une famille consciente de son histoire et de ses traditions».

Ces régates préliminaires en Sardaigne marquent l'ouverture de la campagne pour la 38e America'S Cup qui aura lieu à Naples au printemps-été 2027.

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