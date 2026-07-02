Malgré Nikola Jokic, la Suisse résiste bien à la Serbie

Avec dans ses rangs la superstar Nikola Jokic, la Serbie est venue défier la Suisse à la BCF Arena de Fribourg. La Nati a offert une belle résistance aux Balkans, avant de s'incliner en fin de match (73-97).

Matthias Davet Journaliste Blick

Les joueurs ne portant pas le maillot de Fribourg Gottéron ont l'habitude d'être hués lorsqu'ils viennent à la BCF Arena. Les basketteurs de l'équipe de Suisse ne s'attendaient par contre pas à vivre une ambiance autant hostile à la maison, face à la Serbie. Dans la patinoire transformée en salle de basket pour ce match de qualifications au Mondial 2027, la troupe d'Ilias Papatheodorou a compris, dès son entrée sur le parquet pour l'échauffement, qu'elle allait devoir être solide mentalement. Les sifflets sont descendus des gradins, avec un petit air de Belgrade.

Mais sur le terrain, malgré la présence de la superstar Nikola Jokic et la différence de niveau entre les deux formations, la Nati n'a jamais eu à rougir de sa prestation. Longtemps, elle a pu faire douter la Serbie, et ce dès les premiers instants du match. Après un seul quart, la Suisse était d'ailleurs toujours à portée de son adversaire (27-30), grâce notamment à un tir primé dans les dernières secondes de la période d'Alex Schumacher, qui a enclenché son moteur à cet instant.

Bien sûr, Nikola Jokic a souvent montré son talent dans la raquette. Le triple MVP en NBA et vainqueur du championnat nord-américain en 2023 avec Denver faisait du mal, tant à la défense qu'à l'attaque suisse. Mais pourtant, sa nation n'arrivait pas à faire le large lors de la première mi-temps et, à la pause, la Suisse n'était menée que de cinq points (44-49).

Une fin de match difficile

Sauf que, malgré la balle adresse d'Alex Schumacher (19 points au total) et Selim Fofana (15), les Serbes ont commencé à prendre la large à la fin du troisième quart-temps et au début du quatrième. Pour la première fois dans cette rencontre, ils sont même passés au-dessus de la barre des dix points d'écart (60-71, 32e).

La belle résistance a continué, mais l'espoir s'amenuisait au fil des minutes. Finalement, le sélectionneur serbe a fait rentrer Nikola Jokic qui a pu y aller de son dunk, pour le plus grand bonheur des fans qui ont lancé des «M-V-P» depuis les tribunes. Il a même ponctué son œuvre d'un sublime tir à trois points en toute fin de match. Sur la fin du dernier quart, la Suisse n'est plus parvenue à repousser les assauts des Balkans et a pris l'eau. Score final, qui ne reflète pas la partie: 73-97.

Cette défaite signifie la fin des maigres espoirs pour une qualification au deuxième tour pour la Nati. Elle terminera sa campagne lundi à Istanbul, face à la Turquie (18h), dans la salle du Besiktas.