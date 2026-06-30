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Où rebondira-t-il?
LeBron James va continuer sa carrière… ailleurs que chez les Lakers

L'un des meilleurs basketteurs de tous les temps est sur le marché. LeBron James a signifié son souhait de continuer sa carrière, mais pas avec les Los Angeles Lakers.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
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LeBron James ne va pas continuer avec les Lakers.
Photo: AP Photo/Mark J. Terrill
Blick Sport

À 41 ans, LeBron James n'en a pas fini avec le basket. Selon le journaliste d'ESPN Shams Charania, la superstar de NBA a annoncé qu'elle voulait encore jouer lors de la saison 2026/27. Un an de plus donc, pour celui qui a été drafté en première position en 2003.

Par contre, toujours selon ESPN, la suite de sa carrière ne se fera pas du côté des Lakers de Los Angeles. L'Américain aurait en effet annoncé à ses dirigeants qu'il fallait préparer la suite sans lui, puisqu'il ne jouera plus là la saison prochaine. Pour le moment, la destination de LeBron James n'est pas connue.

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En carrière jusqu'à présent, LeBron James a connu trois franchises: Cleveland (2003-2010 et 2014-2018), Miami (2010-2014) et, donc, les Lakers (2018-2026). En tout, il est devenu quatre fois champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020) et a été nommé MVP de la finale à chaque reprise. L'ailier a également remporté quatre fois le titre de MVP de la saison régulière et trois médailles d'or aux Jeux olympiques avec les États-Unis.

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