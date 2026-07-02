Les dossiers chauds de Swiss Basketball en détails

Match Suisse - Serbie, Eurobasket féminin 2029 ou clubs suisses en Coupe d'Europe. Pendant une heure, Blick s'est assis avec Dan Goethals, secrétaire général de Swiss Basket, pour parler en détails de beaucoup de dossiers.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le rendez-vous est pris à un peu plus de 48 heures de Suisse - Serbie. En arrivant au Sport Café de la BCF Arena, Dan Goethals, le secrétaire général de Swiss Basket, s'excuse mais veut vite aller jeter un coup d'œil là où, normalement, les supporters de Gottéron voient la glace. Sauf que là, le blanc de la surface a laissé place au beige du parquet. C'est là que ce jeudi (20h), les qualifications à la Coupe du monde 2027 vont continuer pour la Nati.

Mais avant ce match, Blick a voulu s'asseoir avec Dan Goethals. Pendant une heure, le Belge nous a parlé sans détour de tous les sujets que nous avons amenés sur la table.

… sur le match Suisse - Serbie

La situation: Ce jeudi, la Suisse accueille la Serbie dans le cadre du premier tour des qualifications à la Coupe du monde 2027. Mathématiquement, la troupe d'Ilias Papatheodorou peut encore se qualifier au tour suivant, mais cela relèverait du miracle. Accrocher la Serbie serait déjà un exploit en soi.



L'avis de Dan Goethals: «Les joueurs sont des compétiteurs et même moi, derrière mon bureau, j'en suis un farouche. Quand je jouais avec la Belgique, j'étais toujours le petit Poucet et jouer ce genre de nation décuplait la motivation. C'est challengeant car on peut se mettre en lumière avec une prestation aboutie.

C'est une magnifique opportunité pour le basket suisse. On grandit, on progresse et il faut aller chercher du plaisir et de la fierté dans ce genre de match, sinon il risque d'y avoir des regrets.»

… sur le lieu de la BCF Arena

C'est dans le cadre de la patinoire de Fribourg Gottéron que la Nati va accueillir la Serbie. Près de 8000 personnes sont attendues dans l'enceinte, ce qui pourrait constituer un record pour un match de l'équipe de Suisse.

«En novembre, lors du match contre la Turquie, on a dû refuser du monde à la salle de basket de Saint-Léonard. J'ai ensuite fait la connaissance de John Gobbi (ndlr: le CEO de Gottéron) et, rapidement, on s'est retrouvés autour d'une table pour organiser cela avec Romain Collaud (ndlr: le conseiller d'État en charge des sports).

Rapidement, on a réussi à vendre 2000, puis 4000 places. L'effet Nikola Jokic (lire ci-dessous) a remis une couche. C'est en tout cas une très belle collaboration avec Gottéron.»

… sur la présence de Nikola Jokic

Triple MVP en NBA, Nikola Jokic est l'un des meilleurs joueurs de basket de sa génération. Champion avec Denver en 2023 (mais également MVP des finales), le Serbe a décidé de venir jouer avec sa sélection cet été. L'occasion pour le public suisse de découvir l'impressionnant pivot.

«Avec l'absence de Yanic (lire ci-dessous), toute l'attention est dirigée sur lui. Pour la Suisse qui vit un basket en développement, accueillir une star mondiale comme lui, c'est quelque chose. Il y a clairement eu un effet Jokic sur la billetterie.

Ce qui m'impressionne, c'est qu'il a toujours cette volonté farouche et permanente de vouloir représenter son équipe nationale. Il n'a jamais d'excuse pour ne pas être là. J'ai entendu dire qu'il était affûté comme rarement et ça montre aussi son respect pour la Suisse.»

… sur l'absence des Suisses de NBA

Lors de cette saison 2025/26, trois Suisses ont joué en NBA: Kyshawn George, Yanic Konan Niederhäuser et Clint Capela. Le premier a décidé de représenter le Canada au niveau sportif, mais les deux autres ne sont pas dans la sélection suisse.

«Si on avait organisé à la BCF Arena cette rencontre, c'était aussi pour le héros local, Yanic. Mais il s'est blessé et a dû se faire opérer à nouveau la semaine passée, pour enlever les vis dans son pied. C'était compliqué de voyager avec une opération fraîche pour lui, donc il ne pourra malheureusement pas être présent.

Du côté de Clint, il n'a malheureusement pas donné suite. On a eu quelques échanges mais ils ne se sont pas concrétisés. C'est dommage, tant pour lui que pour nous.»

… sur la non-qualification à l'Eurobasket féminin 2027

Qualifiée pour la première fois en 69 ans pour un Eurobasket, la Suisse avait participé à l'édition 2025 de la compétition européenne. Pourtant, la troupe de François Gomez n'a même pas passé le premier tour qualificatif de l'édition suivante.

«Forcément, c'est une déception. Les matches étaient d'une qualité assez pauvre et, avec quelques blessures, ça a été compliqué. Certaines de nos joueuses sont aussi parties en NCAA et elles ne sont donc pas disponibles en Europe.

Il y a désormais un questionnement et cela est de ma responsabilité. L'heure est à l'analyse pour tenter de trouver les solutions. Le coach a encore un an de contrat avec nous, mais son staff est en fin de contrat. Après, je suis du genre à laisser la latitude à l'entraîneur de former son staff, parce que c'est lui qui va travailler avec tous les jours sur le terrain.»

… sur l'organisation de l'Eurobasket féminin 2029

En 2025, Swiss Basket a émis le souhait d'organiser, du côté de Genève, l'Eurobasket. L'édition 2029 pourrait avoir lieu au bout du Léman, tant au niveau d'une phase de groupes (qui se joue dans quatre pays) que de la phase finale (dans un seul).

«Nous avons officiellement déposé une lettre d'intention auprès de la FIBA. Jusqu'ici, tous les feux sont au vert, avec une manifestation qui aurait lieu dans la patinoire des Vernets.

Au niveau des prochaines échéances, il faut maintenant mettre sur place un budget qui tient la route. La candidature devra officiellement être déposée en octobre ou novembre, avec une décision prise par la FIBA au printemps 2027. Pour l'instant, personne n'aurait déposé une lettre d'intention pour organiser tant la phase de groupes que la phase finale. Par contre, le Luxembourg, Chypre et la Bosnie sont intéressés par la première. On a clairement un rôle à jouer.»

… sur le 3x3 et le rêve olympique

Récemment, Lausanne et Fribourg ont annoncé une fusion de leur équipe de 3x3. Le but: allier leurs forces pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles et, pourquoi pas, y décrocher une médaille.

«La fédération soutient ce projet, notamment par une participation financière et administrative. Par contre, on n'intervient pas dans tout ce qui est sportif ou la gestion au quotidien.

Le 3x3 est important pour Swiss Basket, entre autres avec le Swiss Tour. Aujourd'hui, on est dans une phase où on attend les retours des votes d'attribution du budget pour voir comment on peut les aider à aller jusqu'à Los Angeles en 2028.»

… sur les ambitions européennes des clubs suisses

Chez les hommes, deux clubs (Fribourg et Genève) vont disputer les qualifications à la Champions League. Chez les femmes, elles sont trois (Nyon, Elfic, Genève) à tenter l'aventure européenne.

«Ces ambitions et ces Coupes d'Europe ouvrent beaucoup de portes, notamment sur le recrutement étranger. L'exposition est intéressante et ça permet de se mesurer à un niveau supérieur. Ça va tirer tout le niveau du basket suisse vers le haut.»