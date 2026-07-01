Au Meeting International de Fribourg, un relais de 4 x 200 m est organisé pour se comparer au temps d'Audrey Werro. Mathilde Gremaud, Marianne Fatton, Natan Jurkovitz et Robin Bussard ont défié (avec succès) la star locale.

Matthias Davet Journaliste Blick

«On a réussi?», «Oui, on a fait 1'50!», «Incroyable, je pensais pas qu'on allait le battre!» Juste après la ligne d'arrivée, les athlètes phares du canton de Fribourg sont ravis (presque) autant que s'ils avaient gagné une médaille olympique dans leur sport respectif. Ils se tapent tous dans les mains.

Ce mercredi soir et juste avant qu'une grosse averse ne vienne momentanément interrompre le Meeting International de Fribourg, le «défi Audrey Werro» a vu plusieurs équipes défier (à distance) le meilleur temps de la spécialiste du 800 m (1'53"80). Avec quatre athlètes se partageant chacun 200 m, la tâche était un peu plus aisée, mais de loin pas facile.

Pourtant, la team «stars» y est parvenue. Dans ses rangs: Mathilde Gremaud (ski freestyle), Robin Bussard (ski alpinisme), Marianne Fatton (ski alpinisme) et Natan Jurkovitz (basket-ball). «C'est Julien (ndlr: Nuoffer), le manager d'Audrey, qui nous a contactés, et Mathilde était motivée d'emblée, se souvient Marianne Fatton. C'était très cool de faire ça avec eux.» Surtout avec, à la clé, un record battu.

Impressionné par le temps d'Audrey Werro

Sur le tartan bleu de Saint-Léonard, le quatuor est plus que détendu. Natan Jurkovitz avoue que quelques minutes avant de courir son demi-tour de piste, il mettait encore en place son festival de 3x3, qui aura lieu ce week-end de l'autre côté de la route.

À l'inverse, Marianne Fatton dévoile avoir été un peu stressée avant le départ, ne pensant pas que le relais allait battre Audrey Werro. «C'est impressionnant de se dire qu'on lui met 'que' trois secondes alors qu'elle, elle est toute seule», sourit la championne olympique de skimo.

Dans leur équipe, les stars fribourgeoises ont pu compter sur deux anciens athlètes. Dans sa jeunesse, Mathilde Gremaud était engagée au CS Le Mouret. «Je trouve que j'ai de bons restes, surtout au niveau de la coordination», se réjouit la triple médaillée olympique. Marianne Fatton ajoute qu'elle a été impressionnée par la performance de sa consœur. «En même temps, j'ai couru toute mon enfance!», explique-t-elle en riant.

«Ça fait deux mois qu'on s'entraîne… ou pas»

Spécialiste du ski alpinisme, Robin Bussard a aussi fait de l'athlétisme dans sa jeunesse, du côté de Neirivue. «On travaille aussi beaucoup la vitesse à l'entraînement», précise le Gruérien.

Sur des distances bien plus longues que Natan Jurkovitz. «J'ai trouvé ça long dès le moment où on m'a informé que c'était 200 m», rigole le basketteur d'Olympic. Très détendu, le Fribourgeois balance sur le ton de la boutade que voilà deux mois que l'équipe s'entraîne à se passer le témoin. Alors que, dans la réalité, les quatre ont mis le pied sur la piste ensemble pour la première fois 5 minutes avant leur course.

«Je n'avais pas besoin de graber»

Celle-ci s'est donc bien déroulée. Mathilde Gremaud n'a même pas tenté une figure au milieu de son 200 m. «J'avais le témoin dans la main, je n'avais pas besoin de graber (ndlr: tenir son ski lors d'un saut)», rigole la skieuse de La Roche.

L'ambiance est vraiment bon enfant sur le tartan de Fribourg après la course. Audrey Werro en personne est venue féliciter ce nouveau relais, qui ne veut peut-être pas en rester là. Natan Jurkovitz a invité Mathilde Gremaud à s'aligner en basket, samedi lors du festival. La skieuse a dû refuser, mais le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.

«Quand on sera à la retraite, on formera peut-être une équipe polysport», se marre Marianne Fatton. Et vu l'entente du relais sur la piste et à l'interview, il est fort possible que cela se concrétise… au moins l'année prochaine pour encore abaisser leur meilleur temps personnel.