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En 1'22''85
Audrey Werro bat le record d'Europe sur 600 m

Audrey Werro a marqué l'histoire à Bienne avec un 600 m en 1'22''85, nouveau record européen. Une performance exceptionnelle sur une distance peu courue.
Publié: il y a 21 minutes
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Audrey Werro ne s'arrête plus de performer.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Audrey Werro continue d'aligner les performances de choix. A Bienne, elle a couru un 600 m en 1'22''85, meilleure performance européenne de tous les temps.

Quand on est en forme, on profite de chaque occasion. Inscrite à la der', Audrey Werro a bravé la chaleur pour réussir un chrono de référence sur 600 m, une distance très peu courue. La Fribourgeoise de 22 ans a réussi 1'22''85, soit la meilleure performance européenne de tous les temps. Le record était jusqu'ici détenu par Keely Hodgkinson en 1'23''41.

Cinq femmes sont toutefois allées plus vite dans l'histoire: Athing Mu, Ana Fidelia Quirot, Ajee Wilson, Caster Semenya (1'21''77) et la Kényane Mary Moraa en 1'21''63. Mais Audrey Werro est plus rapide qu'elles toutes sur 800 m.

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