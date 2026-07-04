DE
FR

Victoire à Barcelone
Jonas Vingegaard, premier maillot jaune du Tour

Grâce à un incroyable travail de son équipe, Jonas Vingegaard s'est paré du premier maillot jaune du Tour. Lors du contre-la-montre par équipes, le Danois s'est imposé devant Filippo Ganna et Tadej Pogacar.
Publié: 19:20 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Jonas Vingegaard a été le plus rapide à Barcelone.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'équipe Visma a remporté la première épreuve du Tour de France 2026, un contre-la-montre par équipes qui s'est déroulé samedi dans les rues de Barcelone. Jonas Vingegaard enfile le premier maillot jaune de cette 113e édition.

Déjà un peu de suspense sur ce Tour de France puisque ce n'est pas Tadej Pogacar, 3e à 12'', qui endosse le maillot jaune, mais bien son grand rival Jonas Vingegaard. Même sans Wout van Aert, l'équipe Visma a pu placer dans un fauteuil son leader danois, double vainqueur du Tour en 2022 et 2023.

Vingegaard s'est montré le plus rapide sur le parcours de 19,6 km passant notamment devant la Sagrada Familia, avant d'arriver au sommet de la colline de Montjuic, qui a fait office de juge de paix. Le Danois a profité de la nouvelle formule. L'organisateur ASO a en effet trouvé une petite "faille" dans le règlement. Les temps ne sont désormais plus pris lors du passage du 4e ou 5e coureur, mais individuellement. Cela permet d'avoir les stars qui terminent seules en se dépouillant pour aller chercher le meilleur chrono.

A lire aussi
Tout savoir sur l'édition 2026 du Tour de France
Grand Départ à Barcelone
Tout savoir sur l'édition 2026 du Tour de France
Chris Froome range définitivement son vélo de compétition
Gravement blessé en août 2025
Chris Froome range définitivement son vélo de compétition

Et Vingegaard a finalement devancé Ganna, pourtant grand spécialiste de l'effort solitaire, d'un peu plus de 8'', et Tadej Pogacar de 12''. Le Français Paul Seixas est 10e à 39''. Les coureurs vont rester en Espagne dimanche avec une étape de 168,5 km entre Tarragone et Barcelone.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus